Deportivo Roca y Pérfora siguen derechos y lideran el PreFederal de básquet

Matías Alluchón reparte juego y también golea. Fue clave en la victoria del Depo en La Caldera. (Oscar Livera)

Deportivo Roca venció como visitante a Independiente (81-79), Pérfora superó sin problemas a Pacífico (105-68) y ambos lideran el PreFederal de básquet con un perfecto arranque de 3-0. Además, Petrolero Argentino logró su primera victoria del torneo ante Centro Español (82-71) y Atlético Regina se lo ganó por la mínima a Club Plottier (76-74).

Con estos resultados, el Naranja y el Verde suman 6 unidades, el Albo y el Decano suman 6; Petrolero y el Torito tienen 4; mientras que el Rojo y Club Plottier siguen sin ganar, con 3 unidades.

El Depo lo dio vuelta, el Rojo falló en la línea

Los dos lanzaron 36 tiros libres, Roca acertó 27, Independiente apenas 20 y ahí estuvo la clave del partido en La Caldera. El Depo se lo llevó 81-79, luego de ganar el último parcial por 23-15 y de estar siempre abajo en los tres descansos largos: 27-17, 49-36 y 64-58.

El perímetro funcionó a pleno porque Matías Alluchón 16 y Tomás Quinteros anotaron 16 puntos cada uno y Adolfo García Barros armó el tridente goleador con 15. En el local no alcanzó con la gran noche de David Oviedo (28), seguido por Lautaro Riego (14) y Joaquín Marcon (13).

Tomás Quinteros se transformó, rápidamente, en una pieza clave para el equipo de Seba García. (Oscar Livera)

David Oviedo fue el mejor de la cancha, pero no alcanzó. Fito García Barros hizo su clásico aporte. (Oscar Livera)

Pérfora, a toda orquesta

Pérfora fue pura regularidad, encontró su punto máximo en un tercer cuarto que ganó ¡42-24! y logró una tremenda victoria sobre Pacífico por 105-68, con Valentín Bauducco como gran figura y dueño de 24 puntos.

El Decano presentó batalla en el arranque y de hecho perdió apenas por dos puntos el primer parcial (21-19). A partir de los 10 siguientes fue todo del Verde, que se floreó en el Oscar Piti Claris. El juego interno fue clave porque Sebastián Godoy Vega anotó 20 y Lucas Mohnen 18. En la visita los mejores fueron Alex Soria (13) y Augusto Duarte (11).

Petro, con un segundo cuarto letal

Petrolero perdió el primer parcial 22-13, pero se encendió en el segundo, lo ganó 33-15 y a partir de ahí empezó a edificar una gran victoria ante Centro Español, por 82-71. Fue la primera victoria del Matador, que se sacó las ganas de festejar en La Cueva y salió del fondo de la tabla.

El goleo repartido fue la clave en el equipo de Plaza Huincul, que tuvo puntos altos en Nataniel Rodríguez (15), Matias Arias (11), Sebastián Ojeda (11) y Alan De la Rúa (10 y 9 rebotes); mientras que en la visita se destacaron Emilio Santana (22), Franco Pennacchiotti (19 y 12 rebotes) y Quimey Acosta (12). Dos de las claves estuvieron en las asistencias (23-12) y en las tapas (6-1).

Regina, de menos a mas

Atlético Regina tuvo que transpirar hasta el último minuto, pero festejó ante su gente. Club Plottier fue superior en el arranque, ganó el primer parcial por 26-14 y el Albo se sintió incómodo a lo largo de toda la noche. Prevaleció en el último cuarto por 22-15 y logró así su segunda victoria en el torneo.

Nacho Claris, con 21 puntos, fue el máximo anotador del partido, seguido de Elías Iñíguez, quien firmó un doble-doble con 15 más 11 rebotes, y Juan Cruz Marini (14). En Plottier no alcanzaron los buenos rendimientos de Joaquín Morandini (17), Angelo Sasso (15) y Leandro Tapia (14). Una clave: los 14 rebotes de diferencia (41-27) que sacó el Albo