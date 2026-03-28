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Necrológicas de hoy, sábado 28 de marzo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, sábado 28 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

ilc, jorge osvaldo

Falleció en Córdoba. Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Medico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de uno de sus prestadores médicos, integrante del Servicio de Cardiología, y acompañan a su familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

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