Necrológicas de hoy, sábado 28 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 28 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
ilc, jorge osvaldo
Falleció en Córdoba. Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Medico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de uno de sus prestadores médicos, integrante del Servicio de Cardiología, y acompañan a su familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria.
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