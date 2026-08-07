Boom de las regalías: Vaca Muerta disparó los ingresos de Neuquén antes de la paritaria estatal

Los ingresos vinculados a Vaca Muerta volvieron a explicar el alza de los recursos. Foto: archivo.

La provincia de Neuquén recaudó durante julio 721.661 millones de pesos y volvió a dar cuenta del peso que tienen las regalías hidrocarburíferas en su canasta de recursos, ya que explicaron más del 50% de todo lo que ingresó en la jurisdicción durante el séptimo mes del 2026.

El dato superó en un 23,8% real al mismo periodo del año pasado, aunque no logró quebrar la marca de junio, el mejor mes en lo que va del año.

De acuerdo a lo que informó la secretaría de Hacienda, Neuquén recibió 373.945 millones de pesos en concepto de regalías energéticas en julio. Los impuestos provinciales, en tanto, aportaron 229.669 millones y los envíos de Nación, 118.047 millones.

La suba de junio y el efecto del barril

Pese al crecimiento interanual, la cifra de julio quedó por debajo de lo registrado el mes anterior, cuando se obtuvieron más de 743.000 millones de pesos.

La suba de junio —que no fue difundida hasta esta semana, luego de que el Gobierno acordara la pauta salarial del próximo año con los gremios estatales— también se explicó casi íntegramente por el aporte de las regalías y el canon extraordinario de producción.

Como viene sucediendo desde abril, los ingresos vinculados a Vaca Muerta tuvieron el impulso del barril internacional de petróleo y el incremento de su valor por el conflicto desatado en Medio Oriente, además de la propia expansión de la actividad.

Así, las compensaciones que abonan las operadoras saltaron durante junio hasta los 422.870 millones, lo que se tradujo en un impactante incremento del 72,9% en términos reales.

La recaudación de Neuquén, rubro por rubro

Los tributos locales, en el informe de julio, experimentaron un aumento interanual del 9,8% real.

Ingresos Brutos, otro de los rubros de gran correlación con la industria hidrocarburífera, explicó el 87,4% del total, con 200.800 millones de pesos. Su desempeño dejó muy por detrás a Sellos y al Impuesto Inmobiliario, que anotaron un aporte de 22.600 millones y 6.300 millones, respectivamente.

En cuanto a los envíos del Tesoro Nacional, el balance también fue positivo al registrar una mejora interanual real del 8,5%. El 81,7% provino de la coparticipación federal de impuestos y el 18,3%, de los regímenes especiales.

Las regalías, como se indicó, experimentaron un comportamiento dispar: si bien aumentaron más de un 40% en términos reales respecto al año pasado, cayeron un 11,6% a nivel mensual.

Las que más aportaron fueron las de petróleo, que sumaron 274.600 millones de pesos y abarcaron el 73,4% del total, más allá de la baja en la comparación con junio. Las que se perciben por gas recaudaron 94.600 millones y el canon extraordinario de producción implicó agregó 4.800 millones.

Con esta marca, Neuquén lleva acumulados hasta julio 4,15 billones de pesos. El nivel de ingresos, aunque al alza, afrontará un segundo semestre más exigente para la gestión provincial.

Según lo acordado en la paritaria cerrada con ATE y UPCN, los trabajadores estatales recibirán antes de fin de año un incremento adicional sobre el básico del 4%, un bono no remunerativo y una nueva actualización por inflación.

Semanas atrás, cuando la negociación estaba en pleno desarrollo, la secretaria de Hacienda y Finanzas Carola Pogliano aseguró que alrededor de 70.000 trabajadores y jubilados dependen hoy del Estado provincial.