Necrológicas de hoy, viernes 7 de agosto de 2026

Falleció en Neuquen el día 05 de Agosto a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 17:00hs. En el Cementerio Central de Neuquen. SERVICIO SOCIAL CALF

Kopke, Peter

Falleció en EE.UU. el 5 de Agosto de 2026. PAI S.A. participa su fallecimiento. Acompañamos a su familia en este momento de dolor y honramos la memoria de quien en 1983 posibilitara la apertura del mercado norteamericano para frutas argentinas, un querido cliente y un gran amigo de nuestra casa.