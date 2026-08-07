La empresa carbonífera de Río Turbio ya tiene presupuesto para 2026 tras la aprobación del Gobierno

La Resolución 1233/2026 fue publicada en el Boletín Oficial y también alcanza a los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

El Ministerio de Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto correspondiente al ejercicio 2026 de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1233/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El presupuesto aprobado refleja una marcada diferencia entre los ingresos propios de la empresa y los gastos previstos para el funcionamiento del complejo carbonífero. De acuerdo con las proyecciones oficiales, YCRT estima ingresos por operaciones de $342.598.047, mientras que los gastos operativos ascenderán a $128.104.171.989.

Como consecuencia de esa brecha, el presupuesto prevé una pérdida operativa de $127.761.573.942 durante el ejercicio 2026. Este resultado surge exclusivamente de la comparación entre los ingresos generados por la actividad de la empresa y los costos necesarios para su operación.

Sin embargo, el documento aprobado por Economía contempla ingresos corrientes por $135.342.598.047, integrados principalmente por transferencias provenientes del Estado nacional. Gracias a esos aportes, el resultado económico proyectado deja de ser deficitario y pasa a registrar un ahorro de $7.238.426.058.

La resolución también establece que YCRT contará con recursos de capital por $400 millones, mientras que para el ejercicio 2026 no se prevén gastos de capital. De esa manera, el resultado financiero estimado para la empresa estatal alcanza un superávit de $7.638.426.058.

En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía señala que la aprobación del presupuesto se enmarca en el régimen presupuestario de empresas públicas previsto en la Ley 24.156 de Administración Financiera. Asimismo, indica que la propuesta contó con el informe favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

La normativa también recuerda que el servicio jurídico permanente del Ministerio tomó la intervención correspondiente y que la resolución fue dictada en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 49 de la Ley 24.156 y su decreto reglamentario. Además, aprueba formalmente el Plan de Acción elaborado por YCRT para el ejercicio 2026 junto con los anexos técnicos que contienen el detalle de las estimaciones presupuestarias.

Yacimiento Carbonífero de Río Turbio opera el yacimiento de carbón ubicado en la provincia de Santa Cruz y administra, además, los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. Con la publicación de la Resolución 1233/2026 en el Boletín Oficial, quedó formalmente aprobado el marco presupuestario bajo el cual la empresa estatal desarrollará sus actividades durante este año.