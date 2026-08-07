Fabián Díaz, CEO de Koppert Argentina: «Nuestro ADN es muy frutihortícola, y el Alto Valle es una de las principales zonas del país»

Koppert es la líder mundial en protección biológica de cultivos, de origen neerlandés y seis décadas de trayectoria. Hace 14 años se estableció en Sudamérica con su arribo al mercado brasileño, y a fines de 2019 llegó al país, comenzando sus actividades en la pampa húmeda. Hoy también apuesta firmemente en el Alto Valle mediante su alianza con la local Podlesch, con el foco puesto en la fruticultura de la región.

Fabián Díaz, CEO de Koppert Argentina, conversó con Diario RÍO NEGRO acerca de sus expectativas en el norte de la Patagonia, donde ve un enorme potencial a partir de la producción frutihortícola, en línea con el ADN original de la empresa. También se explayó sobre como debe prepararse el sector, en un momento donde los cambios de clima y los mayores requerimientos de sustentabilidad del mercado elevan la vara de la producción.

La conversación tuvo lugar en un encuentro técnico organizado en el auditorio del Diario Río Negro, en General Roca, que tuvo como foco el uso de las tecnologías biológicas de Koppert en frutales y contó con la participación de representantes de Acadian Plant Health, empresa canadiense con la que tienen una alianza estratégica, y que se especializa en tecnología y ciencia bioestimulante.

Bajo la atenta mirada de distintos productores locales, presentaron sus discursos Javier Meléndez, Representante Técnico Comercial de Koppert Argentina; Valeria Selva, Gestora de Desarrollo de Negocios de Acadian; y Judith Villafañe Ferrer, Gerente de Marketing Cono Sur de Acadian.

La jornada fue inaugurada por Javier Meléndez, quien hizo un repaso por la historia de Koppert, destacando el enfoque sustentable de la firma, y expuso diferentes casos de éxito con productores del Alto Valle, valorando los trabajos y resultados que vienen observando en el día a día en el campo.

Valeria Selva presentó el recorrido de Acadian, empresa con origen en 1981 que se expandió a nivel global con la venta de extractos surgidos de la alga Ascophyllum nodosum, cuyos atributos son beneficiosos para el tratamiento biológico en la planta y el suelo. Además, destacó el papel creciente de los bioestimulantes, que dejaron de ser un complemento para convertirse en una herramienta clave en la producción.

En la misma línea, Judith Villafañe señaló que la ciencia cada vez enfoca más su mirada en los bioestimulantes, aunque también recalcó la necesidad de mantener la consistencia del producto, lo que es prioridad para Acadian. En ese marco, compartió los resultados de las experiencias en el uso de los fertilizantes proveídos por la empresa en varios frutales de Chile.

El potencial del Alto Valle en medio del cambio del estándar para la producción: entrevista a Fabián Díaz

PREGUNTA: ¿Cuál es tu balance respecto a lo que se habló en la jornada?

RESPUESTA: Fue interesante. Creo que la idea en general era compartir información con los productores. Acá no es solo venir con soluciones -que las tenemos- sino también entender un poco las realidades de cada uno de los productores de las distintas regiones de la Argentina, entonces el balance es muy bueno. En esta jornada concentramos un poco el tema en la parte de la estimulación, bioestimulantes y demás, que es una realidad muy pertinente en estos momentos. Pero lo importante me parece, como productor, proveedor de la industria y demás, que es buscar innovación aplicada a la realidad que tenemos. Cada país, cada situación, desde la macroeconomía hasta los climas, son distintos. Entonces, tenés que hacer el esfuerzo de entender muy bien la necesidad para venir con soluciones que realmente apliquen a los problemas que tienen los productores o a potenciar rendimiento, salud del suelo, etcétera, que nos parece muy importante.

La jornada se realizó en el auditorio del Diario Río Negro. Foto: Juan Thomes

P: ¿Cuál es el potencial que ve Koppert en la región del Alto Valle?

R: El potencial que vemos es súper alto. Creo que es una zona productiva muy importante, porque el ADN original de la empresa holandesa de casi 60 años que somos, es muy frutihortícola, y esta es una de las zonas principales respecto a la Argentina. Empezamos hace ya dos años, y es un trabajo en el que hay que ir probando los productos, entendiendo bien la necesidad de los productores, demostrando el funcionamiento. Vemos un potencial enorme, y te sumaría algo más, que lo conversábamos con varios productores: hay mucho cambio. Ahora, el estándar con el que vivimos ahora hacia adelante es de cambio continuo y constante, que antes lo veíamos en temas tecnológicos y demás, de la informática por ejemplo, y ahora llega muy fuerte a la agricultura. El cambio no solo es tecnológico, sino que tenés una situación de cambio de clima que vino para quedarse, donde hay mucha variabilidad, donde hay que encontrar herramientas nuevas que brinden soluciones a problemáticas que antes eran excepciones, y ahora las excepciones pasan todos los años.

El cambio no solo es tecnológico, sino que tenés una situación de cambio de clima que vino para quedarse, donde hay mucha variabilidad, donde hay que encontrar herramientas nuevas que brinden soluciones a problemáticas que antes eran excepciones. Fabián Díaz, CEO de Koppert Argentina.

P: ¿Cuáles son las problemáticas o desafíos que puede haber en la región?

Algo que no solo ocurre en el Alto Valle, sino que se traduce a un montón de regiones de la Argentina, de Sudamérica y del mundo son las condiciones de estrés en las plantas, de estrés abiótico. Fíjate que hay temperaturas que no eran habituales. Una de las personas con la que hablaba me estaba diciendo «a fin de julio ya tenemos en la curva de lluvias, de precipitaciones en la zona, un porcentaje altísimo comparado con lo que sería el año». Eso para un cultivo implica que está recibiendo condiciones que son muy distintas a las que tenía anteriormente. Uno suma que el clima cambió y que hay que responder a eso de forma inteligente -porque tiene que ser rentable también- y que la demanda también se sigue modificando. ¿Por qué la demanda? El mundo requiere más alimentos, pero la curva de crecimiento de la población se ha empezado a tratar en todo el mundo. Va a seguir requiriendo más alimentos porque afortunadamente el consumo de alimentos o de gente saliendo de la línea de pobreza que puede tener mejor consumo de alimentos va a seguir creciendo. Pero también al no tener un crecimiento poblacional tan grande, la demanda de algunos mercados, muchos de ellos a donde vende la región, ponen requerimientos más altos, requerimientos de sustentabilidad, requerimientos de menor uso de químicos, etc. Entonces hay que estar preparado para el clima y para los mercados, y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos de ir encontrando las herramientas que te permitan hacer un negocio rentable, asegurando que cuido mi activo principal que es el suelo.

P: ¿Qué ofrecen las tecnologías de Koppert?

R: Tenemos un portafolio bastante amplio de productos. Por un lado, todo lo que se refiere a vía estimulación -que fue el tema de la charla de hoy- de Stingray, que es nuestro producto, que se ha probado en un montón de lugares con muy buenos resultados. Hoy estuvimos viendo un poco la experiencia de Chile, pero también se vieron ejemplos de acá en la zona, con excelentes resultados. Después, en el sector de biofertilización, que es un sector relativamente nuevo en la industria, nosotros hemos desarrollado un producto que es Nitrobac, y estamos sacando una nueva versión la próxima semana. Es un área también con mucho potencial, y lo que hace es complementar la necesidad de nitrógeno de las plantas. Es un fijador de nitrógeno, es una bacteria con mucho trabajo de desarrollo hecho aquí en Argentina, y que sobre todo llega con nitrógeno en momentos donde la fertilización tradicional puede no llegar. Después todos los productos más que tienen que ver con microbiología, que controlan enfermedades. Tenemos varios productos al respecto, como el Trichodermil, que con bastante orgullo puedo decir que es el mejor trichoderma que existe en el país, por los resultados que tenemos. Tenemos una paleta muy grande, creo que con todas ellas podemos aportarle al productor. Koppert en el mundo tiene 150 productos biológicos, y nosotros tenemos más de 20 en Argentina. Estamos desarrollando productos en el país y registrando productos producidos en Brasil o en Holanda para también traer a Argentina.

Estamos súper contentos con el crecimiento que tenemos en la región de la mano de Podlesch. Hemos encontrado un socio estratégico con el cual compartimos desde valores a también cierta sana ambición por encontrar productos innovadores que agreguen valor. Fabián Díaz, CEO de Koppert.

P: ¿Cuáles son sus expectativas para la región de cara a los próximos años?

R: Estamos súper contentos con el crecimiento que tenemos en la región de la mano de Podlesch. Hemos encontrado un socio estratégico con el cual compartimos desde valores a también cierta sana ambición por encontrar productos innovadores que agreguen valor. Venimos creciendo y trabajando muy bien, y nuestra idea es mantener ese nivel de crecimiento e incrementarlo siempre en forma sana. Nosotros entendemos que el productor -y hace muy bien-, prefiere y le gusta probar en escalas más pequeñas, ver los resultados, evaluar, hacer sus números y después ampliar el uso de los productos que sean pertinentes. En general tenemos mucha confianza, intento decirlo con humildad, de que cuando prueban nuestros productos y los aplican, los resultados son consistentes, sólidos y económicamente viables. Cada quien hará su evaluación del nivel de inversión que requiere. Yo sé que en esta zona y en muchas otras hay desafíos importantes en términos de rentabilidad, pero creo que mucha parte de ese problema tiene que ver con costos fijos, que no son temas que nosotros podemos manejar. Pero los planteos de alto rendimiento y alta tecnología que llegan a mercados, que pagan un valor premium y que absorben más costos fijos, creo que es un camino a seguir y a continuar.