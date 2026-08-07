Más bioetanol desde Córdoba: Bio4 invertirá US$ 70 millones para expandir su producción

La ampliación permitirá a Bio4 incrementar su producción de bioetanol y demandará cerca de 800.000 toneladas de maíz por año. Foto gentileza.

La empresa cordobesa Bio4 anunció un nuevo plan de inversiones por US$ 70 millones para ampliar su capacidad de producción de bioetanol a partir de maíz. El desembolso se ejecutará durante los próximos tres años y apunta a consolidar el crecimiento de la compañía en un contexto de expectativas por una mayor demanda de biocombustibles tanto en el mercado local como en el exterior.

Según informó la empresa, el proyecto permitirá que, una vez finalizadas las obras previstas para 2028, la planta ubicada en Río Cuarto supere los 900 metros cúbicos diarios de producción de bioetanol. Para alcanzar ese nivel de actividad será necesario procesar alrededor de 800.000 toneladas de maíz por año, incrementando el valor agregado de la producción agrícola de la región.

La iniciativa llega pocas semanas después de que Bio4 completara una ampliación que elevó un 25% su capacidad productiva. Desde la compañía señalaron que este tipo de proyectos industriales requieren largos períodos de planificación, por lo que mientras concluye una etapa de expansión ya se trabaja en la siguiente.

El CEO de Bio4, Tomás Beamonte, explicó que la empresa busca anticiparse al crecimiento que prevé para el sector. «Las inversiones industriales se planifican con mucha anticipación. La ampliación que hoy estamos poniendo en marcha empezó a pensarse hace más de dos años y, mientras terminamos ese proyecto, ya estamos trabajando en el siguiente. Creemos que el bioetanol y sus coproductos van a tener un espacio cada vez más importante y queremos estar preparados para acompañar ese crecimiento», afirmó.

El plan de inversiones también contempla la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar los procesos industriales y mejorar la eficiencia de la planta. La compañía indicó que el objetivo es fortalecer su plataforma de producción para responder a una demanda creciente de biocombustibles y de los productos derivados del procesamiento del maíz.

Actualmente, el principal destino del bioetanol elaborado por Bio4 es el mercado argentino. Sin embargo, la empresa observa nuevas oportunidades vinculadas a la transición energética a nivel internacional.

Entre ellas mencionó el reciente uso de bioetanol como combustible por parte de la naviera CMA CGM en una ruta comercial entre Brasil y Asia, así como la decisión del gobierno brasileño de elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 30% al 32%.

En ese escenario, la compañía también sigue de cerca el debate en Argentina sobre un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. Desde Bio4 consideran que un eventual aumento de la participación del bioetanol en las naftas impulsaría nuevas inversiones en el sector.

Actualmente, el corte obligatorio es del 12%, al que se suma un 3% adicional mediante acuerdos entre las productoras y las empresas petroleras.

Bio4 fue la primera empresa en producir bioetanol de maíz en Argentina, con la puesta en marcha de su planta en 2012. Además del biocombustible, la firma produce aceite de maíz, alimentos para nutrición animal, energía renovable y biofertilizantes, integrando un esquema de aprovechamiento de los subproductos del proceso industrial.

Para Beamonte, el país cuenta con condiciones para ampliar la industrialización de su producción agropecuaria. En ese sentido, sostuvo que Argentina dispone de materia prima, capacidad industrial y conocimiento técnico para transformar el maíz en productos de mayor valor agregado, por lo que la empresa mantiene expectativas sobre la evolución del mercado de biocombustibles y la demanda futura. Según informó Bio4, esa perspectiva es la que sustenta el nuevo programa de inversiones anunciado para los próximos años.