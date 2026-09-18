Las mujeres representan más del 60% de los estudiantes en tecnicaturas clave para la minería en Cuyo

Un programa educativo financiado con fondos de desarrollo minero en San Juan registra una destacada presencia femenina en su matrícula. De más de 600 estudiantes inscritos en los departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum, Sarmiento y Valle Fértil, más de 400 son mujeres y 263 son hombres.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Desarrollo Minero Sustentable del Ministerio de Minería sanjuanino junto al Ministerio de Educación de la provincia, la Fundación Banco San Juan, los municipios locales, la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

El objetivo central es fortalecer el capital humano ante la creciente demanda de perfiles técnicos del sector minero y otras actividades productivas.

La oferta académica comprende carreras dictadas por la UCCuyo como Administración de Empresas, Desarrollo de Software, Marketing Digital y Seguridad Ambiental. Por parte de la UNSJ, se incluyen tecnicaturas en Operaciones de Mina, Procesamiento de Minerales, Mantenimiento de Maquinarias Pesadas e Industria de la Alimentación.

Acceso y formación local

La modalidad híbrida de cursada permite acceder a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a los grandes centros urbanos. Según explicó Herminia Tello, estudiante del segundo año de Administración de Empresas en el departamento de Iglesia, el programa supuso una oportunidad invaluable para los habitantes de la zona.

Tello remarcó que la mayor presencia de mujeres responde a una búsqueda de herramientas clave para el desarrollo personal y la inserción profesional en sectores estratégicos:

«Creo que se está capacitando la mano de obra femenina y se le está dando un lugar a la mujer. Esto es muy valioso para la independencia económica, para la superación personal y para un montón de cosas», sostuvo.

«Todavía sigue siendo difícil el ingreso de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad. Todos los conocimientos que vamos adquiriendo están muy apuntados a la futura mano de obra local, vinculada a la minería.», señaló.

Esta participación abarca especialidades asociadas históricamente a perfiles masculinos. En la Tecnicatura en Mantenimiento de Maquinarias Pesadas, incorporada para el ciclo 2026, de un total de 126 inscriptos, 23 son mujeres.

La tendencia adquiere relevancia ante el avance de proyectos de cobre y la continuidad de las operaciones de oro y plata en San Juan, que demandan personal especializado tanto en empresas operadoras como en su cadena de contratistas y proveedores.