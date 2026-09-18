«Me animé»: Ina construyó su refugio de piedra y barro en un paraíso de las sierras de Córdoba

Ina en el interior de la casa que construyó en el monte cordobés Fotos: De Música Rutera.

Sin grandes presupuestos pero con una planificación guiada por la bioconstrucción, Ina dse la Serna se instaló en el monte cordobés para levantar su propio hogar desde cero.

Alejada de los métodos de la construcción tradicional en seco o mampostería industrial, la decisión de Ina implicó volver a las bases. El proyecto no comenzó con planos complejos, sino con la lectura del terreno, la elección del lugar exacto según la orientación del sol y los vientos, y el acopio de recursos que el propio entorno brindaba.

Aquí, un recorrido por las técnicas artesanales, el uso de materiales locales y el paso a paso de una obra hecha a puro pulso.

Los cimientos y la estructura de madera

El primer paso de la obra fue asegurar una base sólida que alejara la humedad de la tierra. Para ello, se levantó un zócalo de piedra local sobre el cual se montó la estructura ósea de la casa, como contó en una entrevista en De Música Rutera,

Ina optó por la técnica del adobe enquinchado.

A diferencia de las paredes portantes de adobe puro, Ina optó por la técnica de la quincha. Esto consistió en erigir un entramado de postes y varas de madera firmemente abulonados y atados, creando una retícula flexible pero resistente que soportaría los embates del clima serrano y los movimientos sismológicos propios de la región.

El amasado y el relleno de los muros

Una vez lista la estructura de madera, el corazón de la obra pasó por el trabajo físico: el barro. El proceso exigió semanas de pruebas para dar con la mezcla justa.

La fórmula: Se combinaron proporciones medidas de tierra arcillosa, arena y agua, pisando y amasando la mezcla junto con fibras vegetales (paja cortada a mano) para darle tracción y evitar que el revoque se desgrane al secar.

Se combinaron proporciones medidas de tierra arcillosa, arena y agua, pisando y amasando la mezcla junto con fibras vegetales (paja cortada a mano) para darle tracción y evitar que el revoque se desgrane al secar. El llenado: El barro con paja se fue empacando a presión dentro del entramado de quincha, rellenando cada hueco centímetro a centímetro. Cada capa requería un tiempo de oreo y secado natural antes de poder superponer la siguiente, sometiendo el ritmo de la obra a los tiempos del clima y la humedad ambiente.

Revoques, texturas y el detalle de la mica

Con los muros ya consolidados y secos, llegó la etapa de las terminaciones, donde la casa comenzó a adquirir su identidad visual única.

Ina llegó a Córdoba en ujn viejo colectivo que fue su primer hogar.

Se aplicaron revoques gruesos de barro y arena, alisados luego con manos sucesivas de revoque fino. En las terminaciones superficiales, Ina incorporó pequeños fragmentos de mica recolectada en la zona. Al pulir las paredes y recibir la luz natural del sol que entra por las ventanas, esos minerales destellan sutilmente, generando un efecto visual particular en el interior.

El resultado de un proceso artesanal

Sin depender de grandes empresas constructoras ni créditos hipotecarios, el proyecto avanzó al compás de la autogestión y el trabajo diario.

«Me armé mi casa», resume Ina sobre un proceso que implicó aprender de carpintería, mezclas, alturas y aislaciones. Lejos de la promesa mágica, la obra revela el costado más real de la bioconstrucción: una labor pesada, de prueba y error, donde cada pared guarda la memoria exacta de las manos que la moldearon.

«Cuando te das cuenta de que podés cobijarte con lo que la tierra te da, el miedo a faltar de recursos desaparece y aparece la verdadera libertad», dice Ina.

Más información: De Música Rutera / Crónicas del cambio

Contacto: Inés de la Serna