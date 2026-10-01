Cambió la alerta por viento en Neuquén y Río Negro: cómo avanza la lluvia, la tormenta y en dónde esperan nieve este viernes 2

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas para Neuquén y Río Negro para este viernes 2 de octubre. Si bien redujo las zonas afectadas por viento y tormentas, ratificó la advertencia por lluvia y hasta sumó otra por nieve. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Qué pasó con la alerta por viento en Neuquén y Río Negro

Según el parte del organismo nacional, la alerta amarilla se debe a «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Si bien ayer habían indicado que esta misma iba a repercutir en toda la provincia de Neuquén y más de la mitad del territorio rionegrino, finalmente se redujo hasta contemplar parte de la cordillera, centro y norte neuquino.

Finalmente, las zonas bajo alerta -únicamente durante la tarde- de este viernes 2 son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera y Sur de Chos Malal.

Cordillera y Este de Loncopué.

Cordillera y Sur de Minas.

Cordillera y Este de Picunches.

Cordillera y Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Mapa de alerta por viento del SMN para este viernes 2 de octubre.

Cómo sigue la alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro

La alerta amarilla del SMN significa que el área será afectada por lluvias persistentes: «Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local. Los mayores valores se esperan en las zonas cordilleranas, donde además, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve«.

Del lado rionegrino, la alerta regirá desde el comienzo de la mañana hasta que termine la jornada en:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

La misma franja horaria repercute en las zonas afectadas en Neuquén, que son:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Mapa de alerta por lluvia del SMN para este viernes 2 de octubre.

Se redujo la alerta por tormenta en Río Negro: los peores horarios

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente», detalla el parte.

Si bien en principio se había dicho que parte de El Cuy y General Roca iban a estar bajo alerta durante la tarde, finalmente quedó sin efecto.

De este modo, las zonas que aguardan tormentas desde la tarde hasta la noche inclusive son:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

San Antonio.

Valcheta.

Por último, la alerta repercutirá únicamente durante la noche en:

Costa de Adolfo Alsina.

Mapa de alerta por tormenta del SMN para este viernes 2 de octubre.

Sorpresa: en dónde hay alerta por nieve en Neuquén para este viernes

El SMN emitió alerta amarilla por «nevadas persistentes de variada intensidad». Según el parte, se esperan «valores de nieve acumulada entre 10 y 40 cm» y aclararon que «en las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve».

Las zonas afectadas desde horas de la mañana hasta la tarde inclusive son:

Cordillera de Aluminé.

Cordillera de Chos Malal.

Cordillera de Loncopué.

Cordillera de Minas.

Cordillera de Picunches.

Cordillera de Ñorquín.

