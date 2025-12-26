Necrológicas de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

DR. SOSA, CARLOS ALBERTO Falleció en General Roca a los 85 años. Su esposa: Cristina Isabel Harriague. Su hijo Damián y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes serán inhumados en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

sosa, CARLOS ALBERTO Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera socio de la empresa, acompañan a su familia en este doloroso momento, y elevan una oración en su memoria.