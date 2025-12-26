Necrológicas de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025
Las necrológicas del día de hoy, viernes 26 de diciembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DR. SOSA, CARLOS ALBERTO
Falleció en General Roca a los 85 años. Su esposa: Cristina Isabel Harriague. Su hijo Damián y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes serán inhumados en el mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
sosa, CARLOS ALBERTO
Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera socio de la empresa, acompañan a su familia en este doloroso momento, y elevan una oración en su memoria.
sosa, carlos alberto
La Comisión Directiva, socios y personal administrativo del Colegio Médico de General Roca, participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Carlos Alberto Sosa, quien ejerció con compromiso, responsabilidad y honor la presidencia de esta institución hasta la fecha. Además de una notable trayectoria profesional, se destacótambién en el cargo de Presidente de la Federación Médica de Río Negro y representante de la Confederación Médica Argentina.Acompañamos a sus familiares, Damián Sosa y Cristina Harriague, en estas dolorosas circunstancias.
