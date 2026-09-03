Comienza la elección de los integrantes de los tribunales municipales en el Deliberante de Neuquén

Los juzgados de Faltas de la ciudad renovarán sus secretarías por vencimiento de mandato (foto Florencia Salto)

El 14 de septiembre se llevará a cabo la entrevista con las y los candidatos que se presentaron para la cobertura de cargos en los tribunales municipales de Faltas de la ciudad y en la Sindicatura. En todo los casos, se trata de coberturas por vencimiento de mandatos de sus titulares.

A diferencia de otras convocatorias, no hubo muchos profesionales interesados en participar de la elección. La convocatoria la lleva a cabo la presidencia del Concejo, luego de la presentación se reúne la comisión de Legislación para hacer las consultas ante los antecedentes presentados y se fija el cronograma de audiencias para conocer el perfil de cada postulante.

En esta oportunidad, como solo se presentaron tres, las entrevistas personales con la comisión de Legislación se harán en una sola jornada el 14. “Hay un inscripto por cada concurso”, dijo la presidenta de la comisión, Victoria Fernández.

Son tres cargos en danza: el vocal letrado de la Sindicatura y las secretaría 1 del juzgado 1 y secretaría 1 del juzgado 2 de Faltas.

Todas son profesionales de la abogacía. El integrante de Sindicatura Federico Hauck buscará repetir mandato. Y en el caso de las secretarías, una abogada buscará revalidar su lugar en el juzgado, mientras que la postulante para el otro cargo se presenta por primera vez aunque es integrante del equipo de trabajo.



Los antecedentes ya están en estudio luego de que los expedientes tomaran estado parlamentario en la última sesión de agosto.