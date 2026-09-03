Importante incendio de pastizales afecta el tránsito en la Ruta 151 cerca del Tercer Puente

Un importante incendio de pastizales se registra este jueves por la tarde en cercanías al Tercer Puente de la Ruta 151 entre Cinco Saltos y Cipolletti. De acuerdo a las primeras informaciones, hay tres focos activos. La visibilidad en el sector está reducida por las espesas columnas de humo. En el lugar trabajan bomberos voluntarios de Cipolletti y personal de Protección Civil local. Se pide transitar con precaución por la zona. Hasta el momento se desconoce si hay personas afectadas.

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