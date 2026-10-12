ANSES retoma los pagos tras el feriado: quiénes cobran del 13 al 16 de octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este martes 13 de octubre 2026 las transferencias automáticas y pagos por ventanilla en todo el país, concentrando entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre 2026 la mayor densidad operativa del mes.

Durante esta ventana de cuatro días hábiles continuos, el organismo previsional avanzará sobre las terminaciones intermedias de jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario familiar (SUAF), liquidará el tramo final de las Pensiones No Contributivas (PNC) y pondrá en marcha el calendario de las Becas Progresar, todo bajo la pauta de movilidad del 1,66% de las Resoluciones 283 y 284/2026 y el refuerzo extraordinario del Decreto 1108/2026.

Jubilaciones y Pensiones No Contributivas ANSES: fechas de cobro del 13 al 16 de octubre 2026

Para los adultos mayores y beneficiarios asistenciales, el organismo previsional estructuró el reinicio bancario bajo el siguiente esquema:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($505.748,51 con bono completo): Martes 13 de octubre 2026: documentos terminados en 2. Miércoles 14 de octubre 2026: documentos terminados en 3. Jueves 15 de octubre 2026: documentos terminados en 4. Viernes 16 de octubre 2026: documentos terminados en 5.

($505.748,51 con bono completo): Pensiones No Contributivas (cierre definitivo del padrón mensual): Martes 13 de octubre 2026: documentos terminados en 4 y 5. Miércoles 14 de octubre 2026: documentos terminados en 6 y 7. Jueves 15 de octubre 2026: documentos terminados en 8 y 9, completando la totalidad de las PNC por invalidez y vejez ($375.023,96 con bono) y madres de 7 hijos ($505.748,51 con refuerzo).

(cierre definitivo del padrón mensual):

AUH, SUAF, Embarazo y Becas Progresar ANSES: quiénes cobran esta semana

El circuito de asignaciones a la niñez, asignaciones familiares contributivas y estímulos educativos desplegará sus acreditaciones en paralelo:

AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : Martes 13 de octubre 2026: documentos terminados en 2. Miércoles 14 de octubre 2026: documentos terminados en 3. Jueves 15 de octubre 2026: documentos terminados en 4. Viernes 16 de octubre 2206: documentos terminados en 5. Valores de bolsillo: la AUH general acredita $125.270,40 directos por menor (tras la retención del 20%) junto con la Tarjeta Alimentar automática ($72.250 a $149.425), mientras que en Río Negro y Neuquén el cobro neto asciende a $162.852 por menor gracias al coeficiente de Zona 1. En el SUAF, las escalas varían de $78.304 a $16.487 según el rango de ingresos del hogar.

: Asignación por Embarazo (AUE) : cobran documentos terminados en 1 (martes 13), 2 (miércoles 14), 3 (jueves 15) y 4 (viernes 16).

: cobran documentos terminados en 1 (martes 13), 2 (miércoles 14), 3 (jueves 15) y 4 (viernes 16). Asignaciones por Prenatal y Maternidad : el prenatal inicia el miércoles 14 (DNI 0 y 1), jueves 15 (DNI 2 y 3) y viernes 16 (DNI 4 y 5), mientras que la asignación por maternidad se liquida de forma completa el miércoles 14 de octubre 2026 para todas las terminaciones.

: el prenatal inicia el miércoles 14 (DNI 0 y 1), jueves 15 (DNI 2 y 3) y viernes 16 (DNI 4 y 5), mientras que la asignación por maternidad se liquida de forma completa el miércoles 14 de octubre 2026 para todas las terminaciones. Becas Progresar ($28.000 netos con retención del 20%): Martes 13 de octubre 2026: documentos terminados en 0 y 1. Miércoles 14 de octubre 2026: documentos terminados en 2 y 3. Jueves 15 de octubre 2026: documentos terminados en 4 y 5. Viernes 16 de octubre 2026: documentos terminados en 6 y 7.

($28.000 netos con retención del 20%):

ANSES: día por día, cuándo cobran las prestaciones en octubre 2026