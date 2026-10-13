ANSES noviembre 2026: cuánto cobrarían jubilados, AUH y SUAF si la inflación es del 1,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes 13 de octubre 2026, puntualmente a las 16:00 horas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, determinando de forma automática el porcentaje de aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará sobre las prestaciones previsionales y asignaciones en noviembre 2026.

Bajo el mecanismo establecido por el Decreto 274/2024 y la Ley 27.160, las jubilaciones, el salario familiar (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH) copiarán la variación del costo de vida de dos meses atrás.

Si el guarismo oficial ratifica la proyección del 1,9% anticipada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la jubilación mínima avanzará a $444.027,73 brutos (llegando a $514.027,73 con el bono extraordinario de $70.000), la AUH bruta trepará a $159.564 por niño a cargo y el primer tramo del SUAF escalará a $79.792.

ANSES: jubilaciones y pensiones en noviembre 2026, con el bono incluido

La aplicación de la fórmula mensual sobre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y los regímenes no contributivos, delineará los siguientes valores si la inflación se ubica en el 1,9%:

Jubilación mínima contributiva : pasará de los $435.748,51 vigentes a $444.027,73 brutos. Con el refuerzo congelado de $70.000, el ingreso consolidado alcanzará los $514.027,73, representando una mejora efectiva de bolsillo del 1,64% debido al peso del componente no remunerativo fijo.

: pasará de los $435.748,51 vigentes a $444.027,73 brutos. Con el refuerzo congelado de $70.000, el ingreso consolidado alcanzará los $514.027,73, representando una mejora efectiva de bolsillo del 1,64% debido al peso del componente no remunerativo fijo. Haber máximo del SIPA : subirá a $2.987.886,17 brutos mensuales para las escalas de mayores aportes.

: subirá a $2.987.886,17 brutos mensuales para las escalas de mayores aportes. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : fijada en el 80% de la mínima, ascenderá a $355.222,19 de básico, alcanzando $425.222,19 brutos con el bono previsional (suba real del 1,58%).

: fijada en el 80% de la mínima, ascenderá a $355.222,19 de básico, alcanzando $425.222,19 brutos con el bono previsional (suba real del 1,58%). Pensiones No Contributivas (PNC por discapacidad y vejez) : equivalentes al 70% del haber básico, se situarán en $310.819,42, cobrando un total de $380.819,42 brutos con el subsidio extraordinario (incremento real del 1,55%).

: equivalentes al 70% del haber básico, se situarán en $310.819,42, cobrando un total de $380.819,42 brutos con el subsidio extraordinario (incremento real del 1,55%). PNC para Madres de 7 hijos: al equipararse legalmente al haber mínimo, el básico llegará a $444.027,73, totalizando $514.027,73 junto al bono mensual.

ANSES SUAF y Asignación Universal por Hijo: valores proyectados por el IPC de INDEC

El régimen de asignaciones familiares, para trabajadores en blanco, y la cobertura de la niñez vulnerable ajustarán sus montos de forma simétrica:

Escala salarial del SUAF (Rango 1) : Asignación por hijo: aumentará a $79.792 por cada menor. Hijo con discapacidad: trepará a $259.787. Prenatal: se igualará en $79.792. Asignación por cónyuge: subirá a $19.364. Asignaciones de Pago Único (APU): escalarán a $93.008 por nacimiento, $139.259 por matrimonio y $556.054 por adopción.

: Nuevos techos de ingresos del SUAF : el tope salarial por progenitor se correrá a $3.270.851, mientras que el límite del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) ascenderá a $6.541.701, evitando exclusiones prematuras ante aumentos salariales paritarios.

: el tope salarial por progenitor se correrá a $3.270.851, mientras que el límite del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) ascenderá a $6.541.701, evitando exclusiones prematuras ante aumentos salariales paritarios. Asignación Universal por Hijo (AUH) : el haber nominal escalará a $159.564 por menor. Tras la deducción de ley del 20% ($31.912,80), el cobro directo en cuenta bancaria será de $127.651,20, mientras que por hijo con discapacidad el pago directo será de $415.640,80 (sobre un bruto de $519.551).

: el haber nominal escalará a $159.564 por menor. Tras la deducción de ley del 20% ($31.912,80), el cobro directo en cuenta bancaria será de $127.651,20, mientras que por el pago directo será de $415.640,80 (sobre un bruto de $519.551). Cobro al 100% sin retención: los hogares con niños de hasta 5 años cuyos controles de salud y vacunación son validados automáticamente por el cruce entre el Ministerio de Salud y ANSES percibirán los $159.564 completos de forma mensual.

ANSES: en cuánto quedarían las prestaciones en noviembre 2026