AUH por discapacidad ANSES en noviembre 2026: cuánto se cobraría con el aumento y en la Patagonia

Si el reporte de inflación convalida el 1,9% anticipado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevará la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad a $519.551 brutos mensuales en el régimen general a partir de noviembre 2026, dejando un desembolso directo de $415.640,80 en cuenta bancaria tras la reserva del 20% de ley.

En tanto, para los titulares de asignaciones radicados en las provincias de la Patagonia, el coeficiente diferencial por zona desfavorable empujará el haber bruto hasta los $676.435, garantizando una percepción de bolsillo de $541.148 netos por beneficiario, en un contexto donde el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2027 amenaza con modificar la garantía de actualización mensual atada a los precios.

AUH con discapacidad ANSES: escalas estimadas para noviembre 2026 y pago directo

A diferencia de la asignación ordinaria por hijo menor de edad, el esquema asistencial por discapacidad no impone límite etario, requiriendo exclusivamente contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la validación en el sistema previsional:

Escala en Zona General : el importe bruto pasaría de los $509.863 vigentes a $519.551. Al aplicarse la deducción preventiva del 20% ($103.910,20), ANSES transferirá a la cuenta bancaria un haber directo de $415.640,80.

: el importe bruto pasaría de los $509.863 vigentes a $519.551. Al aplicarse la deducción preventiva del 20% ($103.910,20), transferirá a la cuenta bancaria un haber directo de $415.640,80. Cobro al 100% sin retención : aquellas familias cuyos controles sanitarios y esquema de vacunación son auditados y convalidados de manera automática entre el Ministerio de Salud y el organismo previsional percibirán los $519.551 completos mes a mes, sin descuentos transitorios.

: aquellas familias cuyos controles sanitarios y esquema de vacunación son auditados y convalidados de manera automática entre el y el organismo previsional percibirán los $519.551 completos mes a mes, sin descuentos transitorios. Acumulación de fondos retenidos : quienes sufran la quita mensual del 20% conservarán el saldo acumulado en su cuenta individual, cobrando la totalidad del remanente al cumplirse 60 días de haber presentado el formulario anual de la Libreta AUH .

: quienes sufran la quita mensual del 20% conservarán el saldo acumulado en su cuenta individual, cobrando la totalidad del remanente al cumplirse 60 días de haber presentado el formulario anual de la . Compatibilidad con extras automáticos: los beneficiarios continúan recibiendo el pago simultáneo de la Tarjeta Alimentar que provee el Ministerio de Capital Humano ($72.250 para hogares con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más), sin tope de edad cuando media discapacidad certificada.

Escala AUH con discapacidad en Zona 1: cuánto cobraría la Patagonia en ANSES

Para los beneficiarios residentes en el sur argentino, el plus reglamentario por costo de vida eleva significativamente las transferencias de ANSES:

Territorios alcanzados : el beneficio rige para las provincias de Río Negro , Neuquén , La Pampa, Chubut , Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.

: el beneficio rige para las provincias de , , La Pampa, , Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones. Haber bruto diferencial : con la movilidad del 1,9%, la asignación mensual patagónica aumentará de $663.822 a $676.435 brutos por cada titular con discapacidad.

: con la movilidad del 1,9%, la asignación mensual patagónica aumentará de $663.822 a $676.435 brutos por cada titular con discapacidad. Monto directo en mano (80%) : tras retenerse los $135.287 reglamentarios, el depósito mensual que ingresará a la caja de ahorro ascenderá a $541.148 netos.

: tras retenerse los $135.287 reglamentarios, el depósito mensual que ingresará a la caja de ahorro ascenderá a $541.148 netos. Impacto conjunto con la Tarjeta Alimentar: en un hogar patagónico con un hijo con discapacidad a cargo, el ingreso mensual consolidado de bolsillo alcanzará los $613.398 netos ($541.148 de asignación directa más $72.250 del subsidio alimentario).

ANSES Asignaciones noviembre 2026: cuánto cobro, según la zona geográfica