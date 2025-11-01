ESCUCHÁ RN RADIO
Pasos fronterizos a Chile: guía de estado y requisitos para hoy, 1 de noviembre 2025

Repasamos cómo están los pasos fronterizos que conectan con Chile, hoy. Si este sábado 1 de noviembre 2025. viajás desde Argentina, te informamos acá sobre las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.

Redacción

¿Vas a viajar a Chile hoy 1 de noviembre 2025? Antes de salir a la ruta, es fundamental chequear el estado actualizado de los pasos fronterizos que conectan desde Neuquén y Río Negro. Para evitar demoras y no tener sorpresas en la Aduana, revisá acá los horarios de apertura y cierre, el estado de las rutas y toda la documentación obligatoria para cruzar.

Pasos de Neuquén y Río Negro a Chile: estado y demoras hoy, sábado 1 de noviembre 2025

Sábado 1 de noviembre 2025. Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para hoy: repasalo acá, actualizado. A continuación, consultá la información actualizada sobre el tránsito, las posibles demoras en Aduana, el pronóstico del clima en alta montaña y cuáles son los requisitos obligatorios para salir de Argentina.

Paso Pino Hachado hoy: sábado 1 de noviembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal. Atención de 8 a 19.
  • ATENCIÓN: Cinta asfáltica mojada, sectores con hielo y animales sueltos.
  • Posible caída de rocas en el kilómetro 48, equipos operando.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: sábado 1 de noviembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a17.
  • ATENCIÓN: Posible formación de hielo en calzada.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum hoy: sábado 1 de noviembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal. Horario habilitado de 8 a 20.
  • Consultar por horarios de barcaza.
  • ATENCIÓN: Llovizna intermitente. Posible formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: sábado 1 de noviembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.
  • ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré hoy: sábado 1 de noviembre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
  • ATENCIÓN: Calzada húmeda, posible formación de hielo en sectores.
  • Pronóstico de nieve en cotas altas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen hoy: sábado 1 de noviembre 2025

  • PASO CERRADO al tránsito en general hasta fines de octubre 2025.
  • ATENCIÓN: podría habilitarse en los próximos días.
  • Se esperan confirmaciones esta semana.

Documentación, horarios y rutas: la guía clave para cruzar a Chile el sábado 1 de noviembre 2025 desde Neuquén y Río Negro

Sábado 1 de noviembre 2025: Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben:

  • prever el viaje de acuerdo a los horarios de ingreso de Chile.
  • tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época.
  • consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

¿Cómo está el clima en los pasos a Chile hoy, sábado 1 de noviembre 2025?

Sábado 1 de noviembre 2025. Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:

  • Tiempo con nubosidad variable, levemente inestable.
  • Descenso de la temperatura en el inicio de la semana.
  • Inestable y con lluvias débiles en zona cordillerana.

Cómo circular en los pasos a Chile hoy: rutas y requisitos del auto este sábado 1 de noviembre 2025

Vialidad Nacional en Argentina indica, este sábado 1 de noviembre 2025:

  • Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. 
  • Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. 
  • Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Chile

Estado de las rutas

Pasos fronterizos

