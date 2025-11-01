Pasos fronterizos a Chile: guía de estado y requisitos para hoy, 1 de noviembre 2025
Repasamos cómo están los pasos fronterizos que conectan con Chile, hoy. Si este sábado 1 de noviembre 2025. viajás desde Argentina, te informamos acá sobre las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.
¿Vas a viajar a Chile hoy 1 de noviembre 2025? Antes de salir a la ruta, es fundamental chequear el estado actualizado de los pasos fronterizos que conectan desde Neuquén y Río Negro. Para evitar demoras y no tener sorpresas en la Aduana, revisá acá los horarios de apertura y cierre, el estado de las rutas y toda la documentación obligatoria para cruzar.
Pasos de Neuquén y Río Negro a Chile: estado y demoras hoy, sábado 1 de noviembre 2025
Sábado 1 de noviembre 2025. Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para hoy: repasalo acá, actualizado. A continuación, consultá la información actualizada sobre el tránsito, las posibles demoras en Aduana, el pronóstico del clima en alta montaña y cuáles son los requisitos obligatorios para salir de Argentina.
Paso Pino Hachado hoy: sábado 1 de noviembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Atención de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Cinta asfáltica mojada, sectores con hielo y animales sueltos.
- Posible caída de rocas en el kilómetro 48, equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma hoy: sábado 1 de noviembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a17.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo en calzada.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum hoy: sábado 1 de noviembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario habilitado de 8 a 20.
- Consultar por horarios de barcaza.
- ATENCIÓN: Llovizna intermitente. Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: sábado 1 de noviembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré hoy: sábado 1 de noviembre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Calzada húmeda, posible formación de hielo en sectores.
- Pronóstico de nieve en cotas altas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen hoy: sábado 1 de noviembre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general hasta fines de octubre 2025.
- ATENCIÓN: podría habilitarse en los próximos días.
- Se esperan confirmaciones esta semana.
Documentación, horarios y rutas: la guía clave para cruzar a Chile el sábado 1 de noviembre 2025 desde Neuquén y Río Negro
Sábado 1 de noviembre 2025: Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben:
- prever el viaje de acuerdo a los horarios de ingreso de Chile.
- tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época.
- consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
¿Cómo está el clima en los pasos a Chile hoy, sábado 1 de noviembre 2025?
Sábado 1 de noviembre 2025. Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:
- Tiempo con nubosidad variable, levemente inestable.
- Descenso de la temperatura en el inicio de la semana.
- Inestable y con lluvias débiles en zona cordillerana.
Cómo circular en los pasos a Chile hoy: rutas y requisitos del auto este sábado 1 de noviembre 2025
Vialidad Nacional en Argentina indica, este sábado 1 de noviembre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
