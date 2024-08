Pensiones No Contributivas bajo investigación: a quiénes alcanza la medida del gobierno nacional

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició la auditoría para Pensiones No Contributivas (PNC), luego de que el gobierno nacional señalara que hubo «graves irregularidades» en su entrega, que estaría vinculado a un supuesto «esquema de corrupción». Conocé acá a qué prestaciones alcanza y qué pasará con ellas en septiembre 2024.

Pensiones No Contributivas bajo investigación: a quiénes afecta la medida del gobierno nacional

Según lo informado oficialmente, el gobierno nacional se encuentra auditando unas 400 mil Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, que se han otorgado en su mayoría a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); posteriormente, la investigación se trasladará a Chaco.

La medida está vinculada con la sospecha oficial de que hay unas 500 mil prestaciones que están mal otorgadas.

Así, desde ANDIS se informó que se inició el proceso en el 100% de los casos en que se otorgaron Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, tomando como muestra los expedientes a través de los cuales se solicitó la gestión a través de ANSES.

En caso de detectarse irregularidades, el gobierno nacional determinará dar de baja las inconsistencias, es decir que los usuarios que muestren resultados de estas características dejarán de cobrar el beneficio a través de ANSES.

Oficialmente se estima que, actualmente, al menos unos 60 mil expedientes presentan algunas incompatibilidades entre los requisitos solicitados por el organismo previsional para acreditar una Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral.

ANSES: la incompatibilidad clave con las Pensiones No Contributivas (PNC)

Desde ANSES, advirtieron que la Pensión No Contributiva (PNC) resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones que otorga el organismo previsional, es decir que las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación brindada por el Estado nacional.

Cabe recordar que ANSES mantiene la disponibilidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) como una prestación destinada a aquellas personas que no poseen un trabajo en relación de dependencia y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, dado que tampoco realizan aportes al sistema previsional nacional y, por ende, no cobran jubilación alguna.