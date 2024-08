Pensiones No Contributivas bajo investigación: ¿hay que renovarlas en septiembre 2024?

En las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei inició un proceso de revisión e implementó límites en el cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, sobre todo en aquellas otorgadas por invalidez, ya que se registraron irregularidades en el otorgamiento de la prestación en todo el país. Sin embargo, debe saberse que la gestión de esta no debe hacerse dos veces, ya que esta es vitalicia.

ANSES: ¿Hay que renovar las Pensiones No Contributivas?

Según lo establecido por ANSES, la titularidad de la Pensión No Contributiva (PNC) es vitalicia en todas las prestaciones de estas características, hasta tanto se conserven las mismas condiciones que dieron lugar a su otorgamiento original, y por lo tanto no necesita ser renovada ante el organismo previsional.



Por ejemplo, en el caso de la Pensión No Contributiva (PNC) por vejez la prestación se extiende a lo largo de toda la vida del beneficiario, a menos que haya una causa para suspenderla o para finalizarla. Por su parte, en el caso de las madres de siete hijos o más también se contempla el cobro vitalicio considerando su rol fundamental en la crianza.

La advertencia de ANSES para quienes cobran Pensiones No Contributivas

Desde ANSES advierten que la Pensión No Contributiva (PNC) resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones que otorga el organismo previsional, es decir que las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación brindada por el Estado nacional.

Cabe recordar que ANSES mantiene la disponibilidad de las Pensiones No Contributivas (PNC) como una prestación destinada a aquellas personas que no poseen un trabajo en relación de dependencia y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dado que tampoco realizan aportes al sistema previsional nacional y, por ende, no reciben jubilaciones.

Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2024

El calendario de pagos de ANSES comunicó estas fechas para el cobro de las Pensiones No Contributivas (PNC) de septiembre 2024:

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 9 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 10 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 11 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 12 de septiembre 2024.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 13 de septiembre 2024.