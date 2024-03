Pensiones No Contributivas: qué prestaciones reciben el aumento por la Ley de Movilidad

La Anses detalló que desde marzo 2024, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 27,18% por la Ley de Movilidad. Entre las prestaciones, muchos se preguntan qué Pensiones No Contributivas se verán beneficiadas por la medida.

Según indicó el organismo, para las jubilaciones y pensiones mínimas se sumará un bono de $70.000. De esta manera, un jubilado o pensionado que percibe la mínima, en marzo recibirá $204.445 entre haber y bono.

También recibirán un bono proporcional quienes cobren menos de $204.445. Así, por ejemplo, un jubilado con un haber de $164.445 tendrá un bono de 40 mil pesos hasta llegar a ese monto, explicó la Anses.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de $52.554 por cada hijo.

Por último, quienes perciben un haber mínimo y hayan acreditado 30 años de aportes efectivos recibirán el complemento del 82% del salario mínimo, que será de $31.851.

Según confirmó Anses, el cronograma de pago de las PNC finalizó el jueves 7 de marzo 2024.

Anses: las prestaciones alcanzadas por la Ley de Movilidad

Jubilados y pensionados del SIPA

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijos

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones No Contributivas

También se actualizan por la Ley de Movilidad:

Asignación Universal por Hijo

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

Asignación por Embarazo

Asignación Familiar por Hijo

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual