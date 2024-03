Cómo gestionar el Certificado Médico Oficial para la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

ANSES gestiona las Pensiones No Contributivas (PNC) como una prestación otorgada a quienes no posean un trabajo en relación de dependencia y que no hayan realizado aportes al sistema previsional, es decir que no hayan hecho aportes para la jubilación.

Según indica oficialmente ANSES, la mayoría de estas Pensiones No Contributivas (PNC) está destinada a personas con discapacidad o invalidez, en un 76% de sus solicitudes. Otras se entregan, también, a madres de siete o más hijos y a personas mayores de 70 años sin ingresos, entre varias.

Además de la prestación económica, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES brindan asistencia médica gratuita y ayuda social complementaria a quienes no registran contribuciones de estas características.

La Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones, es decir que las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación.

ANSES: Cómo gestiono el Certificado Médico Oficial para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez

El Certificado Médico Oficial (CMO) para pedir la Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez se puede solicitar en formato digital o, si en tu zona no tenés un centro de salud u hospital público que pueda emitir el CMO en formato digital, lo podés pedir en formato papel (Formulario CMO QR) en una oficina de ANSES.

Paso a paso, se realiza de la siguiente manera. Si vas a solicitar el certificado en formato digital:

1. Acercate al centro de salud u hospital público más cercano a tu domicilio, para realizar la consulta con el médico.

2. La Agencia Nacional de Discapacidad recibirá tu Certificado Médico Oficial. Entonces, el médico evaluará tu caso, completará y firmará el CMO en forma digital y también lo firmará el director del hospital o centro de salud. El CMO firmado se enviará automáticamente a ANDIS para continuar con tu trámite.

Si vas a solicitar el certificado en formato papel:

1. Solicitá el formulario en ANSES.

2. Si en tu zona de residencia no tenés un centro de salud u hospital público que emita el CMO en formato digital, podés solicitar el formulario en papel (Formulario CMO QR) en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio, con turno previo.

Tené en cuenta que para pedir turno, el expediente para iniciar la Pensión No Contributiva (PNC) ya tiene que estar iniciado y ANDIS tuvo que haberte solicitado este certificado.

Una vez que tengas el formulario completado y firmado por el médico solicitá un turno para presentarlo. No olvides llevar el resumen de historia clínica, informes y/o estudios complementarios que el médico considere necesario.