En qué se diferencia una Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son una prestación que otorga el Estado argentino a quienes no posean un trabajo en relación de dependencia y que no hayan realizado un aporte al sistema previsional, es decir al sistema de jubilación. Además del aporte económico, se brinda asistencia médica gratuita y ayuda social complementaria a quienes no registran contribuciones.

Según informa ANSES, la mayoría de estas Pensiones No Contributivas (PNC) va a personas con discapacidad o invalidez, en un 76%. Otras se entregan, también, a madres de siete o más hijos y a personas mayores de 70 años sin ingresos, entre varias.

La Pensión No Contributiva (PNC) resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones, es decir que las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación. La titularidad es vitalicia, hasta tanto se conserven las mismas condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.

En Argentina, las Pensiones No Contributivas (PNC) son consideradas como un derecho para quienes no cuentan con recursos económicos ni un trabajo formal. Cada persona interesada puede efectuar una primera etapa de la solicitud vía online, a través del sitio www.anses.gob.ar, aunque obligatoriamente se debe concluir la solicitud de forma presencial en cualquiera de las agencias de todo el país.

Cuáles son las Pensiones No Contributivas de ANSES

Jubilados y pensionados recibirán durante marzo 2024 aumentos en sus haberes, a través de ANSES. Es el caso, también, de las Pensiones No Contributivas (PNC) que se actualizarán de igual manera, tal lo establecido por el gobierno nacional.

Actualmente, se liquidan cuatro tipos de pensiones:

1) a las personas incapacitadas en forma total y permanente.

2) a las madres de siete o más hijos.

3) la pensión a la vejez, que está siendo reemplazada por la nueva Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

4) a las personas que tienen VIH y/o Hepatitis B o C.