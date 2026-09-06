Pino Hachado amaneció «intransitable» por el hielo este domingo 6: qué pasa en el resto de pasos a Chile en Neuquén

Las bajas temperaturas y las fuertes heladas dominan el escenario vial en la provincia de Neuquén durante este domingo 6 de septiembre. Ante estas condiciones climáticas adversas, los operarios y equipos de Vialidad Nacional mantienen un despliegue activo sobre las rutas para garantizar la conectividad terrestre con el país vecino. Si bien la mayoría de los tramos se encuentran transitables con precaución, el organismo nacional exige a todos los conductores la portación obligatoria de cadenas físicas en el interior de los vehículos.

En este contexto invernal, mientras tres de las aduanas neuquinas operan con sus barreras levantadas, un paso clave quedó inhabilitado al tránsito vehicular a primera hora de la mañana. Las autoridades viales actualizarán los partes de ruta a medida que las condiciones meteorológicas permitan el trabajo de las maquinarias sobre el asfalto.

Pino Hachado cerrado por hielo y fuertes vientos

El Paso Internacional Pino Hachado amaneció cerrado y con la calificación de «intransitable», según el reporte emitido a las 07:55 horas de este domingo. La calzada presenta formaciones de hielo, lo cual provoca una baja adherencia para los neumáticos. A este cuadro se suman las bajas temperaturas y la presencia de viento fuerte en la zona de alta montaña.

Vialidad Nacional alertó también por la posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48 y por la presencia de animales sueltos en el camino. Los equipos técnicos trabajan en el lugar y emitirán un nuevo reporte sobre la situación a las 10:30 horas.

Qué pasa en Cardenal Samore y en el resto de los pasos a Chile

A diferencia del cierre en el norte neuquino, el Paso Internacional Cardenal Samore se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, aunque se exige transitar con extrema precaución. El comunicado oficial de las 08:35 horas precisó que la calzada está despejada, pero advirtió sobre la posible formación de hielo en sectores puntuales a causa de las fuertes heladas. Por este motivo, se solicita a los conductores mantener las distancias de frenado y evitar las maniobras de sobrepaso.

En paralelo, los pasos internacionales de Icalma y Mamuil Malal también abrieron sus puertas y se encuentran habilitados para el flujo vehicular.

Rige el nuevo horario estival en los pasos fronterizos

Más allá de las condiciones meteorológicas, Vialidad Nacional comunicó un cambio sustancial en la logística fronteriza a partir de este mismo domingo. Desde hoy, entra en vigencia el horario de atención estival para todos los centros de frontera que conectan a Neuquén con Chile.

De esta manera, las aduanas de Cardenal Samore, Pino Hachado, Mamuil Malal e Icalma unifican su franja operativa de 08:00 a 19:00 horas.