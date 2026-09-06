Mucho sol y bajas temperaturas en Neuquén y Río Negro: qué dice el pronóstico para este domingo 6

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una jornada plenamente soleada pero con ambiente frío en toda la región del norte patagónico para este domingo 6 de septiembre. El cielo permanecerá despejado tanto de día como de noche en todas las zonas, aunque los registros térmicos se mantendrán bajos y provocarán heladas nocturnas con marcas bajo cero en diversos puntos de Neuquén y Río Negro.

A pesar del sol constante en la franja cordillerana, los valles y la costa atlántica, la presencia de aire frío mantendrá las máximas diurnas entre los 2°C y los 12°C. Hacia la noche, el viento aportará ráfagas de intensidad moderada a fuerte en los valles y el litoral marino, lo que acentuará el descenso de la temperatura en el cierre del fin de semana.

Qué dice el pronóstico en el Alto Valle para este domingo 6

En Neuquén capital y Cipolletti, la jornada diurna presentará un cielo completamente despejado con una temperatura máxima de 11°C. El viento soplará desde el noreste a 32 km/h con ráfagas que alcanzarán los 36 km/h.

Durante la noche, el termómetro caerá hasta los -2°C bajo un cielo claro, mientras que el viento mantendrá la misma dirección a 31 km/h con ráfagas de hasta 46 km/h.

Fuente: AIC.

Por su parte, en General Roca y alrededores tendrá condiciones climáticas muy similares. Durante el día se aguarda una máxima de 11°C y cielo despejado, con vientos del noreste a 32 km/h y ráfagas de 37 km/h.

Al llegar la noche, el cielo continuará despejado pero la temperatura descenderá a -1°C. En ese período nocturno se registrarán las ráfagas más intensas de la zona, las cuales llegarán a los 55 km/h desde el noreste.

Fuente: AIC.

El pronóstico para la cordillera

La franja cordillerana experimentará un domingo de pleno sol pero con marcas térmicas frías. En Bariloche, el cielo estará despejado durante todo el día, con una temperatura diurna de apenas 4°C y vientos leves del noreste a 12 km/h, con ráfagas de 16 km/h. Para la noche se prevé un registro de -1°C, con vientos que mermarán a 9 km/h desde el este y ráfagas de igual velocidad.

Fuente: AIC.

En San Martín de los Andes se registrarán una de las temperaturas más bajas de la región. El día transcurrirá con cielo despejado y una máxima de solo 2°C, junto a vientos del este a 14 km/h y ráfagas de 19 km/h. Durante la noche, el termómetro marcará un descenso hasta llegar a los -3°C, bajo un cielo claro y vientos del sudeste a 11 km/h.

Fuente: AIC.

Costa Atlántica

En la capital rionegrina y el litoral marítimo, el clima mostrará un comportamiento acorde al resto de la provincia. Viedma tendrá un domingo con cielo despejado de principio a fin. En el período diurno, la máxima alcanzará los 12°C con vientos del noroeste a 21 km/h y ráfagas de 25 km/h.

Al caer la noche, la temperatura descenderá hasta los -1°C y el cielo continuará sin nubes. El viento rotará hacia el norte a 18 km/h, pero se sentirá con fuerza debido a ráfagas que alcanzarán los 50 km/h sobre la costa.