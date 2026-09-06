Varrone sumó un punto en Monza, mientras que Colnaghi se quedó con las manos vacías

Después de varios meses, Nicolás Varrone volvió a ingresar al Top 10 de la Fórmula 2, luego de su gran actuación esta mañana en el Gran Premio de Italia, con disputa en Monza, donde Mattia Colnaghi previamente se quedó con las manos vacías en la Fórmula 3.

El bonaerense Varrone, piloto del Van Amersfoort Racing, trabajó más de la cuenta para arribar en el 10° puesto de la Feature Race, la principal competencia del fin de semana para la especialidad, obteniendo sí su primer puntos desde la carrera de Canadá.

Nico ganó dos puestos en la partida (largó 13°) y peleó durante casi toda la carrera con el inglés Oliver Goeth, con quien tuvo un toque en el comienzo que debió ser investigado por los comisarios. Si bien logró superarlo en un pasaje de carrera, el argentino quedó 11° en pista detrás del piloto de MP Motorsport.

No obstante, la sanción al noruego Martinius Stenshorne le permitió a Varrone, 11° ayer en el Sprint, avanzar un puesto y sumar el último punto en juego en Monza, cortando así una sequía de más de cuatro meses sin ingresar al Top 10 (marcha 19° en el certamen).

El triunfo en la F2 correspondió nuevamente al paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing), de fin de semana perfecto tras ganar ayer en la Sprint. Su compañero de equipo, el brasileño Rafael Cámara (Invicta) y el mexicano Noel León (Campos Racing), completaron el podio.

Un toque y adiós a las chances de puntos

Previamente, en la FIA Fórmula 3, el italo-Argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) no tuvo suerte en la competencia principal del gran premio italiano, tras un toque con el brasileño Pedro Clerot que lo terminó relegando en el clasificador hasta el 20° puesto.

Colnaghi, piloto de la Academia Red Bull, marchaba en el 8° lugar al momento del incidente, luego de avanzar varias posiciones hasta mitad de competencia. El encontronazo con el carioca le valió a Colnaghi una sanción de diez segundos y eso lo retrasó considerablemente en el clasificador.

El triunfo correspondió al italiano Nicola Lacorte (Dams), que tuvo su bautismo triunfal nada menos que en el circuito de casa. El finlandés Tukka Taponen, compañero del ítalo argentino en el MP Motorsport, y el japonés Taito Kato (ART), ganador de la Sprint, completaron el podio.

Tanto Varrone como Colnaghi volverán a competir el próximo fin de semana en el novedoso circuito de Madring (España), en la continuidad del calendario 2026 de las teloneras de la F1.