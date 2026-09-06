El legado de Ivana Rosales: «Quería que nunca más otra mujer viva lo que ella vivió»

El 6 de septiembre de 2017 quedó marcado en Neuquén. Frente a aquella primavera inminente, el día se tornó gris. La región estaba de luto: había muerto Ivana Rosales, una de las pioneras en denunciar la violencia de género en Plottier tras el intento de femicidio de su expareja Mario Garoglio. Falleció años después por las secuelas del ataque. «Hoy es un día triste», dijo la profesora, periodista y referente feminista, Andrea Diez, ante sus estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue.

Ivana Rosales fue una mujer que convirtió su propia experiencia en una herramienta colectiva. Recorría escuelas y otros establecimientos, como el Instituto de Formación Docente N°5, para hablar sobre violencia de género, derechos y acceso a la Justicia. «Quería que nunca más otra mujer viva lo que ella vivió», aseguró la activista feminista plottierense, Virginia Pérez.

«La conocía como vecina de Plottier. Ella fue la primera que inició este camino de charlas sobre violencias y además tenía una particular manera de acercarse, de preocuparse. Tenía ese toque justamente tan familiar, tan empoderado y al mismo tiempo tan cariñoso», relató.

Ivana dejó un legado, fue una sobreviviente que denunció a la Justicia patriarcal y al Estado neuquino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2021, el Estado argentino y la provincia de Neuquén reconocieron su responsabilidad por la vulneración de los derechos de Ivana y sus hijas, Mayka y Abril, y firmaron un acuerdo de solución amistosa.

Día Provincial de la Lucha contra Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres

En honor a ella, en 2018 la Legislatura de Neuquén sancionó la ley 3159, en la que se instituyó el 6 de septiembre como «Día Provincial de la Lucha contra Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres».

Para Andrea Diez, la vida de Ivana reúne tres experiencias de supervivencia. Primero, al intento de femicidio de su expareja, Mario Garoglio, en abril de 2002, en una época en la que esa figura todavía no existía en el Código Penal. Después, «a una sociedad misógina» que la dejó con pocas herramientas para enfrentar la violencia. Por último, a un sistema judicial que debía protegerla, pero que la revictimizó y la condenó.

«Ella sobrevive a ese intento de femicidio y posteriormente tiene que sobrevivir, como puede, con muy pocas herramientas y muy pocas ayudas, a una cultura y a una sociedad femicida que la condena», enfatizó Diez. A ello se sumó la decisión judicial de revincular a una de sus hijas con su propio agresor.

Sostuvo que la Justicia, en lugar de garantizar protección, profundizó el daño. La frase “ella se lo buscó”, atribuida a una fiscal, quedó como una marca de ese proceso. También dio título a la película que recupera parte de la historia de Ivana y de su recorrido institucional.

«Tenemos en Ivana Rosales una tercera sobreviviente, que es la sobreviviente de un sistema judicial que muy lejos de protegerla, la revictimizó y la condenó», sostuvo Diez. Para la docente, su muerte no puede separarse de las consecuencias físicas y emocionales del ataque, del abandono estatal y de los años de injusticias.

Pérez recuerda que Ivana aprendió a moverse dentro del Poder Judicial para defender sus derechos. Sus compañeras acudían a ella para pedirle orientación, porque conocía los trámites, las denuncias y los obstáculos que debían atravesar las mujeres. La activista la describe como una mujer vital, fuerte y alegre.

«Ella contaba su caso para que otras pudieran contar el suyo», remarcó Pérez. Sus charlas en las escuelas funcionaron como primeras rondas de escucha en Plottier. Cada estudiante podía llevar esas conversaciones a su casa, a una amiga o a su madre. Así, la violencia de género comenzó a formar parte de la conversación pública de la ciudad.

«Ivana nunca actuó como una víctima. Actuó como alguien que tenía derecho a saber cosas, a que la Justicia fuera accesible, a que tuviéramos amparo y a que pudiéramos hablar», agregó Pérez. Su trabajo se adelantó a debates que luego ocuparían un lugar central en las políticas públicas.

La muerte de su hija Mayka sumó otro dolor a una historia familiar atravesada por la violencia y la falta de respuestas. Para las organizaciones feministas, cada 6 de septiembre recupera la lucha de Ivana por prevenir, albergar y acompañar.

Un reconocimiento que llegó tarde

El acuerdo de solución amistosa firmado ante la CIDH reconoció el maltrato institucional sufrido por Ivana, Mayka y Abril. La provincia de Neuquén admitió su responsabilidad por las decisiones discriminatorias y estereotipadas que minimizaron los hechos y afectaron sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección efectiva.

El Estado argentino presentó sus disculpas y asumió el compromiso de honrar la memoria de Ivana y Mayka.

Entre las reparaciones, el documento estableció la entrega de una vivienda para Abril y una indemnización de 10 mil dólares por daños materiales e inmateriales. También contempló el pago de 2.500 dólares en costas y gastos.

La provincia se comprometió, además, a crear en Plottier el Centro de Protección Integral “Ivana y Mayka Rosales”, con asesoramiento legal, atención psicológica y equipos interdisciplinarios. El acuerdo incluyó patrocinio jurídico gratuito, difusión de recursos, capacitación obligatoria en Ley Micaela, fortalecimiento de refugios y la proyección de la película «Ella se lo buscó» en instituciones educativas.

Pese a que la Provincia finalizó el refugio de mujeres, Pérez aseguró: «Sentimos que las casas de refugio, tal y como por ejemplo se elaboró este año acá en Plottier, son solo edificios. No es lo que Ivana quería, ni es lo que ninguna de nosotras queremos y necesitamos. No necesitamos edificios, necesitamos acompañamiento, necesitamos que el Estado se haga cargo y sea responsable de albergar, de acompañar, de nombrar equipos».

Añadió que, además, la localidad donde vivía Ivana todavía no tiene juzgado de familia, por lo que muchas mujeres deben pagar asesoramiento, trasladarse hasta Neuquén y afrontar solas cada trámite.

Pérez señaló que la lucha de Ivana Rosales debe continuar, pero sostuvo que no es tarea de su hija Abril sostenerla. «Tenemos que dejarla descansar y hacer su vida como la joven maravillosa que es, quien tiene una vida por delante», enfatizó.

Actividades en honor a Ivana Rosales

Por el Día Provincial de la Lucha Contra Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres, la Secretaría de Mujeres y Diversidad junto a colectivos feministas, transfeministas, organizaciones sociales, gremiales y allegados impulsan dos jornadas conmemorativas para reivindicar el legado de Ivana y Mayka Rosales.

El cronograma comenzó el sábado 5 de septiembre a las 15 en el Polo Integral de Mujeres y Diversidades «Ivana y Mayka Rosales», donde desarrollaron una radio abierta, feria de emprendedoras, stands informativos de organismos públicos y el cierre musical de la artista GiseVe.

La convocatoria continua este domingo 6 de septiembre desde las 15 en la Casa Integral de Mujeres (ubicada en Cuarzo y Vientos Patagónicos), donde la comunidad se reunirá bajo la consigna «Seguimos tu ejemplo y tu lucha» para rendir homenaje a la histórica referente.