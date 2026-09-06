Bariloche, punto de partida

Bariloche está sumergido en una nueva campaña electoral para las Convencionales del 1 de noviembre. El objetivo final es más bien técnico: reformar la Carta Orgánica Municipal a 20 años de su última actualización, pero el trasfondo de la compulsa es político y está la disyuntiva si se verá como el punto de partida de la carrera provincial por el 2027.

Provincial o municipal, esa es la cuestión. Mientras los partidos chicos y vecinalistas pregonan un debate netamente barilochense, que definirá las reglas de la ciudad y su sistema de gobernanza para los próximos años; las fuerzas con tentáculos provinciales y nacionales se esfuerzan por presentarlo de ese modo, pero asoman otros intereses.

El gobernador Alberto Weretilneck visita cada vez con más periodicidad Bariloche y en cada presencia se abraza al intendente Walter Cortés. En su alianza electoral, Estamos Haciendo Bariloche, predominan los designios del sindicalista porque JSRN solo coló dos nombres con puestos expectantes, Julia Fernández y Leandro Lescano, en tercer y cuarto orden respectivamente, quienes tienen un perfil similar y sin pertenencia a los sectores con trabajo territorial, como los que comandan Carlos Valeri y la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; o el ministro y presidente de la mesa local de Juntos, Juan Pablo Muena. Todos quedaron afuera.

Weretilneck ‘dejó hacer’ a su socio barilochense y la lista tiene en más del 90% la firma de Cortés, incluso el jefe comunal se jacta de también haber dado la venia a los dos candidatos del partido provincial: “Es mi elección”, repite.

El gobernador públicamente dice que no quiere provincializar este comicio, pero las fotos parecen no decir lo mismo. Puede ser un punto de partida o el ensayo de cómo funcionará la alianza con quien hoy corre con ventaja en la ciudad con el mayor electorado.

En el peronismo intentan distanciar la compulsa local de la provincial, de hecho, María Emilia Soria, la candidata a gobernadora de la fuerza ya lanzada, ni siquiera se ha expresado del proceso cordillerano. En la lista se evidencia la diversidad de sectores que agrupa Fuerza Patria en su versión local Fuerza Bariloche y hasta se coló un apellido importante del empresariado con Julieta Rimoldi en la nómina. Tal vez una señal del sector a donde se apunta para la dupla gubernamental.

En otro extremo, los libertarios, desde que anunciaron su alianza con el PRO y Creo Río Negro, pusieron delante el 2027 y exhiben como articulador al senador Enzo Fullone. Su lista está llena de outsiders de la política, aunque se sabe que detrás hay padrinos de todos los colores.

Muchas listas, voto disperso: ¿elección de tercios?

Otro análisis que corre por estas horas es que con la cantidad de listas que se presentan -cerraría con 13 propuestas si no aparece ninguna sorpresa de última hora mañana- hay claros beneficiarios y son las fuerzas grandes porque con un piso del 5% de los votos y una proyección de baja participación, por ser una discusión que la mayoría del electorado no entiende ni está interiorizado, será difícil superar los 3.500 votos estimados para llegar a una banca.

Si se toman los resultados de 2023, con 11 listas la dispersión del voto permitió que el ganador (Cortés) arañe solo el 20% de los sufragios y únicamente seis fuerzas pasaron el umbral del 5% que ahora se exige como base, según la ordenanza de convocatoria a las elecciones.

Conclusión: el reparto de las 15 bancas a convencionales probablemente sea de tercios entre el oficialismo, LLA y Fuerza Bariloche, tal vez con uno o dos ajenos que puedan asomar y que si llegan puedan sumar fuerza para uno u otro bando al momento de las discusiones que prometen ser más acaloradas como la composición del Deliberante, las facultades del Ejecutivo, el rol del Tribunal de Contralor, ficha limpia y balotaje.