Quini 6: los números del sorteo 3.416 y los premios que llegaron a Río Negro y Neuquén

En el sorteo número 3.416 del Quini 6, administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, dos personas acertaron la combinación completa de La Segunda y cobraron más de $2.651 millones cada una, tras validar sus boletas en Santiago del Estero capital y en Ceres, provincia de Santa Fe.

Al mismo tiempo, la modalidad Siempre Sale de Quini 6 distribuyó más de $511 millones entre 29 ganadores, confirmando que varias de esas tarjetas premiadas con más de $17,6 millones fueron vendidas en agencias de Río Negro y Neuquén.

Resultados de Quini 6: números de la suerte del sorteo y premios en Río Negro y Neuquén

El extracto oficial emitido por la Lotería de Santa Fe detalló las bolillas seleccionadas, los pozos asignados y los aciertos registrados en cada una de las instancias de la jugada:

Modalidad de juego Bolillas extraídas Estado de la jugada Ganadores y monto asignado La Segunda del Quini 00 – 04 – 05 – 06 – 08 – 26 2 ganadores

con 6 aciertos $2.651.511.907,80 cada uno

(Ceres, Santa Fe y Santiago del Estero) Tradicional

Primer Sorteo 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 29 Vacante Acumula pozo multimillonario La Revancha 00 – 01 – 06 – 27 – 42 – 45 Vacante Acumula pozo multimillonario El Quini que Siempre Sale 02 – 03 – 11 – 13 – 37 – 45 29 ganadores

con 5 aciertos $17.636.537,79 cada uno (incluye Río Negro y Neuquén) Premio Extra Combinación de extracciones 1.393 ganadores $143.575,01 para cada tarjeta

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado de $8.000 millones

Luego de la entrega de este premio multimillonario, la Lotería de Santa Fe rearmó la grilla oficial de recompensas e informó que para la próxima edición pondrá en disputa un pozo estimado de $8.000 millones, manteniendo un volumen extraordinario de cara a las próximas jugadas.

Los apostadores de Río Negro y Neuquén pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en cualquiera de las agencias y subagencias autorizadas antes del horario límite de carga en el sistema.

Los sorteos del certamen pueden seguirse en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming oficial mediante la cuenta de YouTube de la institución santafesina, garantizando el acceso inmediato al extracto oficial.