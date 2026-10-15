Quini 6: los números del sorteo 3.416 y los premios que llegaron a Río Negro y Neuquén
La Lotería de Santa Fe confirmó los resultados del Quini 6, donde dos apuestas se repartieron el pozo récord de La Segunda. La Patagonia festejó en el Siempre Sale y repasamos todos los números.
En el sorteo número 3.416 del Quini 6, administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, dos personas acertaron la combinación completa de La Segunda y cobraron más de $2.651 millones cada una, tras validar sus boletas en Santiago del Estero capital y en Ceres, provincia de Santa Fe.
Al mismo tiempo, la modalidad Siempre Sale de Quini 6 distribuyó más de $511 millones entre 29 ganadores, confirmando que varias de esas tarjetas premiadas con más de $17,6 millones fueron vendidas en agencias de Río Negro y Neuquén.
Resultados de Quini 6: números de la suerte del sorteo y premios en Río Negro y Neuquén
El extracto oficial emitido por la Lotería de Santa Fe detalló las bolillas seleccionadas, los pozos asignados y los aciertos registrados en cada una de las instancias de la jugada:
|Modalidad de juego
|Bolillas extraídas
|Estado de la jugada
|Ganadores y monto asignado
|La Segunda del Quini
|00 – 04 – 05 – 06 – 08 – 26
|2 ganadores
con 6 aciertos
|$2.651.511.907,80 cada uno
(Ceres, Santa Fe y Santiago del Estero)
|Tradicional
Primer Sorteo
|13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 29
|Vacante
|Acumula pozo multimillonario
|La Revancha
|00 – 01 – 06 – 27 – 42 – 45
|Vacante
|Acumula pozo multimillonario
|El Quini que Siempre Sale
|02 – 03 – 11 – 13 – 37 – 45
|29 ganadores
con 5 aciertos
|$17.636.537,79 cada uno (incluye Río Negro y Neuquén)
|Premio Extra
|Combinación de extracciones
|1.393 ganadores
|$143.575,01 para cada tarjeta
Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado de $8.000 millones
Luego de la entrega de este premio multimillonario, la Lotería de Santa Fe rearmó la grilla oficial de recompensas e informó que para la próxima edición pondrá en disputa un pozo estimado de $8.000 millones, manteniendo un volumen extraordinario de cara a las próximas jugadas.
Los apostadores de Río Negro y Neuquén pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en cualquiera de las agencias y subagencias autorizadas antes del horario límite de carga en el sistema.
Los sorteos del certamen pueden seguirse en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y por streaming oficial mediante la cuenta de YouTube de la institución santafesina, garantizando el acceso inmediato al extracto oficial.
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