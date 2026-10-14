ANSES confirmó el aumento de la AUH para noviembre 2026: montos, retención y cobro directo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un reajuste del 1,93% sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), a partir de noviembre 2026, porcentaje que resulta de computar la medición técnica con dos decimales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que superó la tasa redondeada del 1,9%.

Con esta actualización mensual reglada por la movilidad, el monto bruto general trepará a $159.611 por niño a cargo, asegurando un depósito directo en cuenta bancaria de $127.688,80 una vez deducida la reserva preventiva del 20%.

En las provincias de la Patagonia, el coeficiente de Zona 1 elevará el ingreso directo de bolsillo a $165.995,20, sumando el incremento del Complemento Leche 1000 Días y proyectando un cambio clave en la liquidación de las libretas acumuladas gracias a la reciente Resolución 290/2026.

Asignación Universal por Hijo ANSES en noviembre 2026: valores generales, retención y cobro directo

La estructura de desembolsos del organismo previsional distingue el pago regular inmediato de los fondos que se reservan temporalmente:

Haber general por menor de 18 años : la asignación bruta pasa de los $156.588 vigentes en octubre 2026 a $159.611 en noviembre 2026 .

: la asignación bruta pasa de los $156.588 vigentes en a $159.611 en . Liquidación directa del 80% : cada mes, ANSES acredita de forma automática $127.688,80 limpios por hijo en la caja de ahorro o billetera digital del titular.

: cada mes, acredita de forma automática $127.688,80 limpios por hijo en la caja de ahorro o billetera digital del titular. Retención preventiva del 20% : el organismo reserva $31.922,20 mensuales por menor, importe que se acumula para ser percibido íntegramente durante el ciclo 2027.

: el organismo reserva $31.922,20 mensuales por menor, importe que se acumula para ser percibido íntegramente durante el ciclo 2027. AUH con discapacidad en zona general : el monto nominal se incrementa a $519.704 brutos (frente a los $509.863 de octubre 2026), dejando un cobro mensual directo de $415.763,20 y una retención acumulada de $103.940,80.

: el monto nominal se incrementa a $519.704 brutos (frente a los $509.863 de octubre 2026), dejando un cobro mensual directo de $415.763,20 y una retención acumulada de $103.940,80. Cobro al 100% sin quitas transitorias: aquellos hogares con niñas y niños de hasta 5 años cuyos controles de vacunación y chequeos médicos se verifican de forma automática mediante el cruce de datos informáticos entre ANSES y el Ministerio de Salud perciben los importes totales mes a mes.

Escala de la AUH Zona 1: cuánto cobrarán las familias en Río Negro y Neuquén

Para las provincias del sur argentino, el plus reglamentario por costo de vida eleva sensiblemente las transferencias mensuales de ANSES: