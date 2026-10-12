Quini 6: los números ganadores del sorteo del domingo 11 de octubre 2026 y el pozo para la próxima edición

Durante la emisión del sorteo número 3.416 de Quini 6, concretada en la noche del domingo 11 de octubre 2026, la Lotería de Santa Fe desató una verdadera fiesta al entregar más de $5.300 millones en La Segunda del Quini, modalidad administrada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe que venía batiendo récords de acumulación.

La fortuna benefició de forma compartida a dos boletas de Quini 6 jugadas en las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero, mientras que el Siempre Sale sumó a otros 29 ganadores con premios millonarios en todo el país.

Resultados de Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 11 de octubre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó las siguientes combinaciones de la jornada dominical, para cada una de las alternativas en disputa:

Modalidad Números de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto asignado Tradicional Primer Sorteo 13 – 14 – 15 – 18 – 20 – 29 Vacante Acumula pozo multimillonario La Segunda del Quini 00 – 04 – 05 – 06 – 08 – 26 2 ganadores con 6 aciertos $2.650 millones para cada uno

(Santa Fe y Santiago del Estero) La Revancha 00 – 01 – 06 – 27 – 42 – 45 Vacante Acumula pozo multimillonario El Quini que Siempre Sale 02 – 03 – 11 – 13 – 37 – 45 Con ganadores 29 ganadores (se repartieron $511.400.000)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 14 de octubre 2026

Con la salida del premio mayor de La Segunda, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa en juego para la edición del miércoles 14 de octubre 2026 se proyectará en torno a los $8.000 millones, manteniendo un atractivo excepcional para la mitad de semana.

Los apostadores pueden tramitar sus boletas oficiales, eligiendo seis números entre el 00 y el 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles.

El sorteo público se realizará a las 21:15 en la sala institucional, pudiendo seguirse en directo por la TV Pública, señales provinciales asociadas y vía streaming a través de la cuenta oficial de YouTube del organismo.