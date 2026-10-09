Quini 6: pozo acumulado récord de $11.650 millones para el domingo 11 de octubre 2026

El fin de semana largo arranca con una de las convocatorias más esperadas del año en las agencias de lotería de todo el país, impulsada por un pozo acumulado récord de Quini 6 que alcanza los $11.650 millones.

La seguidilla de vacantes en las jugadas anteriores de Quini 6 no solo multiplicó la atención de los apostadores habituales y de ocasión, sino que elevó la masa de premios administrada por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe a niveles históricos para la temporada de primavera, convirtiendo a la edición número 3.416 en la más cuantiosa del segundo semestre.

Próximo sorteo de Quini 6: pozos por modalidad y transmisión de la Lotería de Santa Fe

Para la velada de este fin de semana, la Lotería de Santa Fe oficializó un esquema de premios extraordinario, donde cada una de las alternativas individuales cuenta con cifras millonarias asignadas para quienes logren acertar los seis números de la suerte:

Modalidad de juego Pozo estimado en disputa Condición del pozo Horario límite de apuesta Tradicional Primer Sorteo $2.310.000.000 Vacante en alza Sábado hasta 19:30 La Segunda del Quini $5.420.000.000 Pozo récord individual Sábado hasta 19:30 La Revancha $3.220.000.000 Vacante en alza Sábado hasta 19:30 El Quini que Siempre Sale $500.000.000 Distribución obligatoria Sábado hasta 19:30 Sorteo Extra $200.000.000 Reparto especial Con cupón tradicional

El sorteo oficial se llevará a cabo este domingo 11 de octubre 2026 a las 21:15, pudiendo seguirse en directo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), la TV Pública y por streaming oficial en el canal de YouTube del organismo.

Cómo jugar a Quini 6 antes del cierre de agencias: domingo 11 de octubre 2026

Los apostadores que decidan participar deben seleccionar seis números entre el 00 y el 45 en cualquier terminal habilitada, asegurándose de validar su cartón antes de las 19:30 del sábado por la tarde, horario habitual en el que las agencias cierran la recepción de boletas para los sorteos dominicales.

El valor de la apuesta varía de acuerdo a las opciones seleccionadas, recordando que para participar de La Revancha y del Siempre Sale es requisito indispensable haber marcado la jugada del Tradicional Primer Sorteo.

Los resultados oficiales, con las combinaciones extraídas y las agencias vendedoras, se conocerán apenas concluido el acto público en la sala de sorteos santafesina.