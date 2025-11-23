Quini 6 sortea hoy un pozo récord de $12.700 millones: el horario y los millones de la Revancha

Quini 6: la ilusión se renueva este domingo 23 de noviembre 2025. Después de un miércoles sin ganadores en los premios mayores, la Lotería de Santa Fe pone en juego una cifra impresionante que tiene a todos los apostadores en vilo. Conocé el desglose de los pozos, a qué hora es el sorteo y dónde podés verlo en vivo para no perderte ni un número.

Quini 6: ¿Cómo se reparte el pozo millonario de hoy?

Si ya tenés tu boleta de Quini 6 en mano, prestá atención a esto. El pozo total estimado asciende a los $12.700 millones este domingo 23 de noviembre 2025, pero la verdadera «joya» de la noche está en la modalidad Revancha, que acumula la mayor parte del premio.

Así quedaron los pozos individuales estimados de Quini 6 para esta noche:

Tradicional Primer Sorteo: $1.750.000.000

$1.750.000.000 La Segunda: $3.150.000.000

$3.150.000.000 La Revancha: $7.350.000.000 (¡El premio más grande de la noche!)

$7.350.000.000 (¡El premio más grande de la noche!) Siempre Sale: $320.000.000

$320.000.000 Sorteo Extra: $130.000.000

Quini 6: a qué hora se sortea y dónde verlo en vivo este domingo 23 de noviembre 2025

El bolillero de Quini 6 comienza a girar puntualmente a las 21:15 hs de este domingo 23 de noviembre 2025. Podés seguir la transmisión en directo a través de Crónica TV para todo el país, o vía streaming en el canal oficial de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Resultados anteriores: ¿qué pasó el miércoles con el pozo de Quini 6?

El último sorteo del miércoles 19 de noviembre 2025 dejó los pozos principales vacantes, lo que explica por qué la cifra de hoy es tan abultada.

En esa ocasión, solo el Siempre Sale tuvo 11 ganadores que se llevaron más de $24 millones cada uno. Hoy, la historia puede ser diferente y el nuevo millonario podrías ser vos.