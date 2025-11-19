Resultados del Quini 6: ¿Quiénes fueron los afortunados del miércoles 19 de noviembre 2025?

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, el Quini 6 volvió a repartir cifras millonarias en una jornada que mantuvo en vilo a miles de apostadores en todo el país. Con un pozo acumulado extraordinario, el sorteo Nº 3323 dejó numerosos ganadores en las modalidades tradicionales, aunque los máximos premios volvieron a quedar vacantes.

A continuación, repasamos los números sorteados, los aciertos y los montos obtenidos en cada una de las modalidades.

Quini 6: todos los números del sorteo del miércoles 12 de noviembre 2025

Tradicional

Números sorteados: 12 – 14 – 24 – 29 – 37 – 45

6 aciertos: Vacante — $1.448.145.815

Vacante — 5 aciertos: 17 ganadores — $1.777.261,76

17 ganadores — 4 aciertos: 1.067 ganadores — $8.494,88

La Segunda

Números sorteados: 03 – 18 – 29 – 30 – 33 – 34

6 aciertos: Vacante — $2.840.970.258

Vacante — 5 aciertos: 18 ganadores — $1.678.525

18 ganadores — 4 aciertos: 1.094 ganadores — $8.284,22

Revancha

Números sorteados: 04 – 05 – 10 – 32 – 35 – 39

6 aciertos: Vacante — $6.884.342.604

Siempre Sale

Números sorteados: 22 – 25 – 38 – 40 – 41 – 43

5 aciertos: 11 ganadores — $24.635.542,50 cada uno

Pozo Extra

1097 ganadores

$118.505,01 para cada uno con 6 aciertos acumulados

Con varios pozos millonarios que volvieron a quedar sin dueños, el Quini 6 promete una próxima edición aún más atractiva, con cifras que continúan creciendo y manteniendo la expectativa de los apostadores.

Cómo se juega

El Quini 6 es un juego de azar poceado, por lo que el pozo a distribuir entre los ganadores será siempre proporcional a lo recaudado en las apuestas.

Para jugar, cada persona elije 6 números sobre un total de 46, que van del 00 al 45 inclusive. También deberá elegir la modalidad en que quiere apostar: Tradicional, Revancha o Siempre sale, que tienen diferentes valores y premios. Cabe destacar que Revancha y Siempre sale son adicionales al Tradicional, que es la apuesta mínima que se puede hacer.

El sorteo se hace los miércoles y domingos a las 21:15. Los premios se otorgan a quienes logren de 4 a 6 aciertos en la modalidad Tradicional, 6 aciertos en Revancha y 4, 5 o 6 aciertos en Siempre sale.

Finalmente, el pozo extra son 6 aciertos surgidos de las 18 extracciones que se realizan para los dos sorteos de la modalidad Tradicional y Revancha.