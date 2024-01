Relevamiento de planes sociales en Plottier este martes: horarios y qué presentar

El relevamiento sobre los planes sociales a cargo del gobierno provincial llegó hoy a Plottier, luego de su realización en Neuquén capital, en las instalaciones del estadio Ruca Che. Los detalles de los documentos a presentar.

El operativo es encabezado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y tiene como objetivo el reempadronamiento de los beneficiarios del subsidio social transitorio y por desocupación, que recibieron el último cobro en diciembre del 2023.

Hoy temprano comenzó el operativo en Plottier, en el gimnasio municipal, ubicado en Perito Moreno 623. Los beneficiarios pueden acercarse al lugar en la franja horaria de 8 a 17.

Las personas inscriptas en esos programas deberán asistir con su documento en mano acreditando domicilio en la localidad que le corresponde, fotocopia del mismo, certificación negativa de ANSES actualizada e impresa, y la tarjeta de débito asignada para el cobro del programa.

En caso de no presentarse, el ministro del área Lucas Castelli adelantó que el beneficiario no recibirá la asistencia monetaria por parte del Estado neuquino. Eso ocurrirá, durante enero, con el 42% que no se asistió al censo en Neuquén.

Por su parte, en Centenario, el relevamiento se realizará el próximo viernes 26 de enero, de 08:00 a 18:00, en el polideportivo municipal N°1 de calle Canadá y Coronel Villegas.

En la capital, el relevamiento finalizó este último viernes 19. En total, del universo de 12.669 beneficiarios del subsidio social transitorio y del subsidio a la desocupación laboral que estaban contabilizados en la ciudad, asistieron para registrar sus datos solo 7.366.