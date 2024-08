Roca nuevamente sin agua: un corte afecta ahora al centro de la ciudad

Aguas Rionegrinas informó este jueves que se encuentra interrumpido el servicio en la zona baja de Roca, lo que afecta a diversos barrios, ya que se encuentran trabajando en la reparación de una cañería de agua potable sobre la calle Rochdale y esto impacta en la regularidad de la prestación.

Por qué no hay agua en el centro de Roca: la reciente explicación de Aguas Rionegrinas

Según se indicó oficialmente este jueves, los operarios de Aguas Rionegrinas se encuentran abocados a la reparación de una cañería de agua potable sobre la calle Rochdale, por lo que está interrumpido el servicio en la zona baja de Roca.

De esta manera, están afectados los barrios comprendidos en la zona sur del Canal Principal de Riego y al este de calle Maipú, incluyendo a la zona centro y aquellas aledañas.

Aguas Rionegrinas indicó que se prevé que el servicio comience a normalizarse sobre el mediodía, cuando se den por finalizados estos trabajos de reparación.

La empresa estatal recomendó a los usuarios del servicio en la zona afectada extremar el cuidado del recurso, priorizando consumo e higiene personal. Por dudas, consultas o reclamos, se encuentra disponible la línea telefónica gratuita 0800 999 24827 y la línea de WhatsApp 2920 402808.

Noticia en desarrollo.

Corte de servicio en Roca: ¿cómo cuidar el agua?

Entre las recomendaciones para evitar desperdiciar el agua potable ante los cortes informados, se aconseja:

* Tomar duchas breves, de cinco a diez minutos, y cerrar la llave mientras no se use el agua.

* Cerrar la canilla mientras se lava los dientes.

* Evitar usar agua para la limpieza en casa, y buscar otros elementos.

* Evitar lavar la ropa en lavarropas con carga completa.

* Lavar los platos necesarios para el uso y no prender el lavavajillas.