Roca sin agua: advierten que el servicio está restringido y afecta a toda la ciudad

La empresa Aguas Rionegrinas informó este miércoles que actualmente se encuentra restringido el servicio de agua potable en Roca, afectando a todos los barrios de la ciudad rionegrina, debido a un problema externo.

Por qué no hay agua en Roca: la explicación de Aguas Rionegrinas

Según informó este miércoles Aguas Rionegrinas, un problema energético en la zona de captación de agua afecta el servicio de provisión en Roca y, por esta razón, se percibirá la baja presión o falta de suministro, afectando a toda la ciudad.

La empresa estatal indicó que ya se comunicaron con EDERSA, la firma prestadora del servicio energético en la región, para restituir el servicio en el menor plazo de tiempo posible.

Sin embargo, desde Aguas Rionegrinas recomendaron a toda la población hacer un uso racional del agua potable y destinar las reservas domiciliarias para consumo e higiene personal, evitando realizar prácticas que requieran grandes cantidades de agua.

Además, se informó que por dudas o consultas se encuentran disponibles las líneas formales de reclamos de Aguas Rionegrinas: 0800 999 24827 o a través de WhatsApp 2920402808.

Cómo cuidar el agua potable, ante la falta de servicio en Roca

Entre las recomendaciones para evitar desperdiciar el agua potable, se recomienda:

* Tomar duchas breves, de cinco a diez minutos, y cerrar la llave mientras no se use el agua.

* Cerrar la canilla mientras se lava los dientes.

* Evitar usar agua para la limpieza en casa, y buscar otros elementos.

* Evitar lavar la ropa en lavarropas con carga completa.

* Lavar los platos necesarios para el uso y no prender el lavavajillas.