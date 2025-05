¿Te tomaste la presión?: más del 30% de los argentinos sufre hipertensión y la mayoría no lo sabe

En el marco del Mes de concientización de la Hipertensión Arterial, que se conmemora cada 17 de mayo, la cardióloga Sonia Costantini dedicó su espacio semanal en «El diario del mediodía» por RÍO NEGRO RADIO a profundizar sobre esta enfermedad silenciosa pero frecuente, que afecta a un gran número de personas sin que muchas veces lo sepan.

Durante el programa, Costantini dialogó con la Dra. Marcela Tripolone, vicepresidenta del Comité de Hipertensión Arterial de la Federación Argentina de Cardiología y referente en La Rioja en el área de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Juntas analizaron datos preocupantes: “Más del 30% de la población argentina es hipertensa, y un alto porcentaje lo desconoce”, aseguró Tripolone.

Escuchá la columna de salud en El diario del mediodía por RÍO NEGRO RADIO

La sal invisible y los hábitos que aumentan el riesgo

Uno de los ejes de la charla fue el consumo excesivo de sal. “Estamos ingiriendo cuatro veces más sal de lo recomendado: unos 20 gramos diarios cuando el límite saludable es de 5”, detalló Tripolone. La llamada “sal invisible”, presente en alimentos ultraprocesados, enlatados y conservas, representa el mayor peligro.

“Los pacientes suelen decir ‘no le agrego sal a la comida’, pero quizás sí comen queso rallado, fiambres o hamburguesas congeladas, todos productos con alto contenido de sodio”, añadió Costantini.

Factores de riesgo y el impacto del sedentarismo

La hipertensión no responde solo a la genética: los hábitos de vida son clave. “El estrés crónico, el mal descanso, el tabaquismo y el sedentarismo aumentan el riesgo de desarrollar presión alta”, explicó Tripolone. Según sus datos, una persona sedentaria tiene hasta un 30% más de probabilidades de ser hipertensa.

Sonia Costantini presenta su columna los martes en RÍO NEGRO RADIO.

Además, la especialista señaló que muchos pacientes “inflamados” por estas condiciones presentan un riesgo cardiovascular más alto, incluso antes de tener cifras tensionales elevadas.

El 70% de los hipertensos no tiene síntomas

Una de las grandes alertas de la hipertensión es que no suele dar señales evidentes. “El 70% de los hipertensos no tiene síntomas, por eso insistimos en la importancia de controlarse periódicamente”, sostuvo Tripolone. Y agregó: “Ese dolor de cabeza, mareo o zumbido que uno puede sentir no siempre indica hipertensión, pero ante cualquier duda es mejor medir la presión”.

También habló sobre la llamada hipertensión de guardapolvo blanco, un fenómeno en el que la presión sube sólo en el consultorio por efecto del estrés. Aunque antes se desestimaba, hoy se considera un predictor de hipertensión futura y debe ser monitoreado con seriedad.

Atención desde el embarazo: la campaña de los mil días

Tripolone subrayó la importancia de iniciar los cuidados desde el embarazo. “La hipertensión en mujeres embarazadas duplica el riesgo de infarto y triplica el de ACV. Y también condiciona la salud cardiovascular futura del bebé”, explicó.

A partir de la campaña de los “mil días” (embarazo más los dos primeros años de vida), se promueve incorporar actividad física y alimentación saludable desde etapas tempranas, incluso en bebés, fomentando el movimiento libre y evitando el sedentarismo infantil.

Sólo el 10% de los hipertensos está bien controlado

Uno de los datos más alarmantes que dejó la entrevista fue que, aunque muchos pacientes reciben tratamiento, sólo el 10% logra mantener su presión arterial bajo control. La falta de adherencia a los medicamentos, el seguimiento irregular y el desconocimiento de la enfermedad son parte del problema.

Cómo medir la presión en casa y qué dispositivos usar

Sonia Costantini cerró la columna con recomendaciones prácticas: usar tensiómetros digitales de brazo (no de muñeca), medirse siempre en el mismo horario, con el brazo apoyado a la altura del corazón, y evitar hacerlo después de fumar. “La idea es hacer un registro confiable durante varios días para detectar patrones”, indicó.

Un mensaje claro: prevenir es la clave

Ambas especialistas coincidieron en que la prevención es la herramienta más poderosa para enfrentar la hipertensión arterial. Controlar la alimentación, reducir el estrés, moverse más y monitorear la presión regularmente puede marcar la diferencia.

“No alcanza con una ley o una campaña. Hace falta educación desde la infancia y un compromiso de todos”, resumió Tripolone. Y Costantini cerró: “Nuestro objetivo es que la salud no sea solo un tema de consultorio, sino parte de la vida cotidiana”.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).