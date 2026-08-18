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Rutas y pasos a Chile: cómo están los caminos de la cordillera de Neuquén, Río Negro y el Cristo Redentor hoy, 18 de agosto

Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este martes 18 de agosto.

Redacción

Por Redacción

Foto: Vialidad Nacional

Foto: Vialidad Nacional

Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- se encuentran mayormente transitables este 18 de agosto. Las nevadas registradas en la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo para el inicio de la jornada.

De todas formas, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas, a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada y a las posibles precipitaciones que aparecerán durante este martes. También te sumamos cuál es la situación en el paso Cristo Redentor ubicado en Mendoza.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 18 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónFormación de hielo e insumos salinos aplicados. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por riego de salmuera y sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catan LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosBarro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónHielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChileCierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónCalzada con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este martes 18 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 18/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Recomendaciones de Vialidad
Pino HachadoNeuquén (RN 242)Habilitado con extrema precaución09:00 a 18:00 hsCalzada con presencia de hielo en sectores y viento. Portación obligatoria de cadenas físicas. Equipos viales operando.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231 / Villa La Angostura)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada despejada, sectores húmedos con posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsCalzada con baja adherencia y acumulación de barro/hielo en tramos de ripio. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsTramo Lacustre / Terrestre. Requiere reserva previa de barcaza en lado chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso turístico/lacustre habilitado normalmente.
PichachénNeuquén (El Cholar)Inhabilitado / CerradoTemporada invernalInhabilitado por finalización de temporada estival. Reapertura prevista hacia fines del año.
Cristo RedentorMendoza (RN 7)Reapertura parcial (Esquema especial)09:00 a 21:00 hsReabrió tras 34 días cerrado. Habilitado únicamente para transporte de cargas. Turismo suspendido temporalmente hacia la alta montaña.

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Las rutas y pasos fronterizos -ubicados en Neuquén y Río Negro- se encuentran mayormente transitables este 18 de agosto. Las nevadas registradas en la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo para el inicio de la jornada.

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