Tenía restricción de acercamiento y fue a la casa de su expareja a hostigarla: terminó demorado en Roca

Un hombre de 40 años fue detenido este viernes por la tarde en Roca, luego de presentarse en la casa de su expareja para hostigarla manera agresiva. La Policía intervino tras un llamado de la mujer al 911 y pudo aprehnder al hombre, sobre el cual pesaban restricciones judiciales.

Según informó la Policía el episodio ocurrió en una vivienda de calle Pelícano. El prodecimiento inició cuando la mujer llamó a la línea 911 para pedir ayuda porque se expareja estaba afuera de la casa provocando disturbios.

Detuvieron en Roca a un hombre que tenía una restricción y fue a la casa de su expareja

Una patrulla de la Subcomisaría 69° llegó rápidamente al lugar y se entrevistó con la mujer. Ella les explicó lo ocurrido y señaló que el hombre había tomado dirección hacia la calle Kennedy.

Con esa información, los efectivos comenzaron a buscarlo y lo encontraron a unos 20 metros de la vivienda. Allí lo identificaron y constataron que tenía restricciones judiciales vigentes.

Subcomisaría 69 de Roca. Foto: archivo.

La presencia del hombre en el domicilio implicaba el incumplimiento de esas medidas, por lo que los policías procedieron a detenerlo. Luego fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 69°.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá definir las próximas medidas en el marco de la causa. La investigación se centra en el incumplimiento de las restricciones judiciales.