Tiene 19 años, vino del norte a trabajar en la poda de Neuquén y se viralizó en redes sociales

Jesus Sánchez es de Santiago del Estero y se hizo viral luego de mostrar cómo trabaja en la poda de manzanas.

Jesús Sánchez tiene 19 años y llegó desde Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, al Alto Valle para trabajar en la poda de manzanas. Su historia y los videos en los que cuenta cómo es su día a día como peón rural comenzaron a viralizarse en redes sociales.

Hace aproximadamente dos años que trabaja en la actividad, tanto en la poda como durante la temporada de cosecha. A través de sus publicaciones muestra parte de su experiencia y habla sobre el esfuerzo que implica trasladarse desde su provincia para trabajar en el sur.

En uno de sus videos, Jesús contó que durante su infancia no pudo tener muchas cosas materiales, pero destacó el acompañamiento que recibió de su familia.

Ahora, según explicó, busca aprovechar su trabajo para alcanzar sus propios objetivos, entre esos, aparece uno ligado directamente a las redes: llegar al millón de seguidores.

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En otra de sus publicaciones, Jesús reconoció que el trabajo rural no le gusta, aunque aseguró que agradece la posibilidad de tener un empleo y levantarse cada día para trabajar.

Su experiencia como trabajador temporario también implicó alejarse de su provincia durante parte del año para trasladarse a Neuquén, donde participó de las tareas vinculadas con la producción de manzanas.

Hace algunas semanas, Jesús contó que había terminado su trabajo como peón rural en Neuquén y que regresaba a Santiago del Estero para continuar trabajando allí.

Mientras tanto, sus publicaciones en redes sociales le permitieron mostrar una actividad que forma parte de su vida cotidiana y conectar con personas interesadas en conocer cómo es el trabajo de los trabajadores temporarios que llegan a la región.