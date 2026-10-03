Bariloche: un ladrón tenía antecedentes, volvió a robar y pasará varios años en prisión

Como otros en su situación, un hombre que cometió un robo en una vivienda desocupada durante la Nochebuena del 2024 se confesó “totalmente arrepentido” y esperaba recibir una pena moderada, pero el tribunal de juicio de Bariloche desbarató esa expectativa y lo condenó a seis años y medio de prisión, un monto que duplica el mínimo previsto para ese delito y también supera la pena impuesta a un coautor.

Los antecedentes acumulados en otras causas penales a lo largo de una década jugaron en contra de Luis Liempe, a quien responsabilizaron de cometer junto a otros dos sujetos el robo en el que se alzaron con 30 mil pesos, dos computadoras y otros objetos. Meses atrás fue declarado responsable de robo en poblado y en banda y en la audiencia de cesura la fiscal Silvia Paolini subrayó las condenas previas que arrastraba el acusado –si bien por hechos menores-, para pedir una pena de seis años y medios de prisión. Un criterio que fue admitido en todo por el tribunal.

Durante el juicio Liempe había alegado en su favor que no se droga ni toma alcohol y se quejó de que lo condenaran por robo agravado, sin el agregado de “tentativa”, lo cual agravó su situación. Según Liempe y su abogado defensor, Diego Navarro, el delito no fue consumado porque lo policía llegó con rapidez, lo detuvo en el lugar y recuperó de inmediato lo robado. Para Navarro la pena no debía superar los tres años.

El fallo redactado por el juez Marcelo Álvarez Melinger, al que adhirieron sus pares Sergio Pichetto y Romina Martini, consideró un agravante extra el hecho de que Liempe sea propietario de su vivienda y de tres departamentos que construyó para alquiler, además de tener “dos coches de remises trabajando”.

Por el robo Jesús González ya había sido condenado como coautor a la pena de cuatro años y medio de prisión. Un tercer delincuente también atrapado “in fraganti” recuperó la libertad en el inicio del proceso y nunca más compareció.

Según lo probado por la fiscalía y aceptado por el tribunal, los ladrones ingresaron a la vivienda ubicada en el oeste de la ciudad minutos después de la medianoche cuando la familia propietaria celebraba la Navidad en casa de unos amigos. Rompieron una reja, violentaron las cámaras de seguridad, revolvieron las habitaciones y prepararon el botín para escapar cuando fueron sorprendidos por la policía, avisada por el propio dueño, quien había recibido una alarma en su celular.

Al cabo del proceso Liempe fue condenado por robo agravado y se encontraba con prisión domiciliaria, pero cuando iba a enfrentar la audiencia de cesura en diciembre pasado rompió la pulsera electrónica y se fugó. Lo recapturaron recién en julio y la cesura se realizó a fines de agosto. La sentencia difundida esta semana rechazó los argumentos de la defensa y condenó al imputado a la pena sugerida por la fiscal.

Le atribuyeron una “enérgica determinación criminal”

Además de haberse profugado durante varios meses, perjudicaron la situación de Liempe sus condenas previas, dos por delitos contra la propiedad y una por amenazas. La primera data de 2015. Para los jueces, “la circunstancia de registrar condenas anteriores constituye una pauta agravante, y de peso”. Consideraron que hay allí evidencia de “una enérgica determinación criminal” por parte de Liempe, quien por sus antecedentes “tenía especial conciencia de los alcances prohibitivos de la ley”.

Al momento de determinar la pena, el tribunal resaltó que no existe obligación penal de partir del mínimo de la escala, que para el delito investigado puede ir de los 3 a los 10 años de prisión. El fallo tomó como agravantes “la nocturnidad” del atraco y el temor generado a la familia.

Y agregó que “tratándose de una persona que tiene casa propia, alquila departamentos y tiene dos coches de remise, su desprecio respecto de la propiedad de las víctimas no puede sino meriturarse en su contra”. Con esos elementos y luego de analizar “la doctrina y la jurisprudencia”, los juecesdecidieron imponerle a Liempe la pena de seis años y medio de prisión.