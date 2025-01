San Antonio Abad, la celebración católica del día: su vida y legado

San Antonio Abad, cuya festividad se celebra el 17 de enero, fue un eremita egipcio conocido como el padre de la vida monástica. Nacido en el año 251 en Heracleópolis Magna, en Egipto, Antonio se dedicó desde joven a una vida de oración, penitencia y servicio a Dios.

Después de escuchar las palabras de Jesús en el Evangelio, Antonio vendió todas sus posesiones, distribuyó el dinero entre los pobres y se retiró al desierto para buscar una vida de completa entrega a Dios. Allí, vivió en soledad, dedicado a la oración y la meditación, luchando contra las tentaciones del demonio.

A medida que pasaban los años, otros hombres se acercaron a Antonio buscando su guía espiritual, y así comenzó la vida monástica en el desierto. Antonio se convirtió en un líder espiritual y un ejemplo de santidad para muchos, atrayendo a discípulos que buscaban seguir su estilo de vida ascético.

San Antonio Abad es recordado por sus enseñanzas sobre la lucha espiritual y la necesidad de la renuncia y la penitencia en la vida cristiana. Su ejemplo inspiró la fundación de numerosas comunidades monásticas en el desierto y su legado perdura en la tradición monástica de la Iglesia.

Antonio falleció en el año 356 a la edad de 105 años, y su fiesta se celebra cada año en memoria de su vida de santidad y entrega a Dios.

Oración a San Antonio Abad para pedir por las mascotas

Señor Celestial, Padre Creador de todas las cosas,

hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para mi mascota,

y por mediación de san Antonio Abad,

llamado también san Antón, el gran protector de los animales,

que tanto amor tuvo estas criaturas,

te ruego que no le abandones nunca

concédele salud, que no sufra ni padezca,

que no este triste, que no le falten las fuerzas

que no sienta dolor ni angustia,

que no se sienta solo

y que siempre tenga a su lado alguien que le cuide con amor.

Por el poder de Tu amor,

permite que… (nombre de la mascota)

viva feliz y sano,

que tenga todo lo necesario según Tu deseo.

Cuídalo y protégelo,

que no le falte alimento, cama y reposo,

que no carezca de amigos, amor y respeto,

pon tu mano sobre él si cae enfermo,

no permitas que nada ni nadie le cause daño,

ni que se pierda o lo roben,

yo le quiero como un miembro más de la familia

y siempre estaré a su lado

dándole todo mi cariño y cubriendo sus necesidades.

Te pido tu especial bendición y ayuda

en estos momentos que… (nombre de la mascota)

necesita tanto de ti,

(pedir por salud, o robo, o extravío, protección, problemas …):

(hacer la petición).

Señor, te ruego también que,

por intercesión de San Antonio Abad,

tengas piedad de los hombres que por ignorancia

maltratan a los animales,

enséñales a que los amen como criaturas tuyas.

Señor, ten piedad de los animales domésticos,

que muy a menudo son entregados y abandonados,

sin defensa alguna,

a la indiferencia y a la crueldad humana:

no los dejes solos con sus penas.

Señor Dios, ten piedad de los animales

como el león, el tigre, el mono, el elefante

y otras especies que son capturados

para ser llevados a circos o a zoos:

dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat.

Señor, ten piedad de los animales de granja

que crecen dentro de inhóspitos habitáculos,

así como de aquellos animales que en los mataderos

son sacrificados sin anestesia: acógelos con su dolor.

Señor, ten piedad de los animales de experimentación

haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento.

Señor, tu que infundiste en San Antonio Abad

un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales,

ten piedad de todos los animales que sufren

y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz

de todos los seres que pueblan el planeta.

Amén.