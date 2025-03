Santoral del 17 de marzo 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Patricio

San Patricio es el santo patrón de Irlanda, conocido por su misión evangelizadora en el siglo V. Nació en Britania alrededor del año 385 y, a los 16 años, fue capturado por piratas irlandeses y llevado a Irlanda como esclavo. Durante su cautiverio, se acercó a Dios y, tras seis años, logró escapar. Repasamos su historia.

San Patricio: celebración de su vida y legado

Después de regresar a su hogar, San Patricio tuvo una visión en la que se le llamaba a volver a Irlanda como misionero. Estudió en el continente y fue ordenado sacerdote y luego obispo. Regresó a Irlanda en el año 432, donde se dedicó a la conversión de los irlandeses al cristianismo, enfrentando numerosos desafíos y peligros.

San Patricio utilizó el trébol para explicar la Santísima Trinidad y fundó varias iglesias, monasterios y escuelas. Su labor fue fundamental para la cristianización de Irlanda. Murió el 17 de marzo de 461 en Saul, Downpatrick, Irlanda.

La festividad de San Patricio se celebra el 17 de marzo y es una ocasión de gran importancia en Irlanda y para la diáspora irlandesa en todo el mundo. Es un día de celebración cultural y religiosa, recordando la vida y obra del santo que trajo el cristianismo a Irlanda.

San Patricio: una oración corta

Cristo conmigo,

Cristo ante mí,

Cristo tras de mí,

Cristo en mí,

Cristo bajo mí,

Cristo sobre mí,

Cristo a mi derecha,

Cristo a mi izquierda,

Cristo cuando me acuesto,

Cristo cuando me siento,

Cristo cuando me levanto,

Cristo en el corazón de todo hombre

que piensa en mí,

Cristo en la boca de todo hombre

que hable de mí,

Cristo en todo ojo que me ve,

Cristo en todo oído que me escucha.