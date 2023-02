Anmat prohibió la venta de productos para alisar el pelo: enterate cuáles son

A través de Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, publicidad, comercialización y distribución en todo el país de cuatro marcas de productos para alisar el pelo, por carecer de los registros sanitarios pertinentes.

A través de la disposición 967/2023, se determinó la ilegalidad de una serie de productos de las marcas Guala, Hair Plus Profesional, Extreme Hair Plus Profesional y Mujeres Mágicas. El ente estatal indicó que la oferta de estos alisadores sin inscripción sanitaria se encontró en publicaciones de venta online en plataformas, como Mercado Libre y redes sociales.

Así se constató que en la base de datos de cosméticos inscriptos «no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado», por lo que entendió que «no es posible» garantizar el cumplimiento de las condiciones «higiénico – sanitarias pertinentes».

Tampoco «si fueron formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable», por lo que se decidió establecer su prohibición, ya que se consideran productos ilegales.

De acuerdo a la advertencia de Anmat, la utilización de este tipo de productos que no cuentan con los registros adecuados representan un serio riesgo para la salud ya que pueden contener formol como activo, que no está autorizado por el organismo ya que puede derivar en la exposición de vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre quien lo utilice y quien lo aplique.

Además, si la exposición al formol en estos cosméticos para el pelo resulta crónica, la Anmat indicó que se pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Uno a uno, los productos para el pelo prohibidos por Anmat

De Guala:

* Guala Cosmetica Capilar, Botox Capilar.

* Guala Cosmetica Capilar, Gel Cauterizador.

* Guala Cosmetica Capilar, Alisado Progresivo Libre de Formol.

* Guala Cosmetica Capilar, Máscara Con Aceite de Argan.

* Guala Cosmetica Capilar, Máscara Capilar Keratina.

* Guala Cosmetica Capilar, Hidroshock Keratínico Tratamiento Antifreeze.

De Hair Plus Profesional:

* Hair Plus Profesional, Elixer Lifting Capilar.

* Hair Plus Profesional, Extreme, Tratamiento, Crema Termoactiva Efecto Definitivo.

* Hair Plus Profesional, Extreme, Shock Keratinico, Crema Termoactiva Efecto Antifrizz.

De Extreme Hair Plus:

* Extreme Hair Plus Profesional, Shock Keratinico

De Mujeres Mágicas:

* Mujeres Mágicas, Bioalisado, Cabellos Ondulados.

* Mujeres Mágicas, Seda Extrema, Cabellos con Tratamiento de Alisado.

