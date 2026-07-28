Temporal de nieve en la cordillera: así están las rutas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, martes 28 de julio
Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado y actualizó el estado de Cardenal Samoré, entre otros. También detalló cuáles son las rutas cordilleranas habilitadas e inhabilitadas.
Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este martes, a diferencia de los pasos fronterizos, que comenzaron la jornada con mayores complicaciones.
Vialidad Nacional solicitó extremar las precauciones en el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.
Cierre temporal de Pino Hachado
La jornada arrancó con complicaciones en Pino Hachado. Vialidad Nacional informó a las 7:55 el cierre preventivo de este paso a Chile debido a la presencia de hielo en la calzada, viento blanco y baja adherencia. Se espera un nuevo reporte a las 10.30 para informar cómo continuará la jornada.
El estado de rutas cordilleranas
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Chos Malal
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Lluvias intensas y nevadas persistentes en cotas altas; asfalto resbaladizo, riesgo de desprendimiento de rocas (zona Chapelco/Siete Lagos) y acumulación de nieve hacia el sur.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar traslados no urgentes hacia Chubut.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Operativa tras cortes preventivos recientes. Densos bancos de niebla matinales, calzada húmeda por riego de sal salina y heladas severas.
|Portación obligatoria de cadenas. Extremar precaución en puentes y zonas sombrías.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Operativa en horario del paso (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda con aguanieve y riesgo de congelamiento en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Habilitación tras despeje pesado de nieve e hielo acumulado en alta montaña. Tramos con baja adherencia y equipos operando.
|Portación obligatoria de cadenas. Tránsito sujeto a ventanas climáticas.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci – Dina Huapi)
|🟡 Restringida a pesados / Livianos con precaución
|Restricción preventiva para transporte pesado. Habilitada únicamente para vehículos livianos con aplicación constante de riego salino sobre la traza.
|Portación obligatoria de cadenas. No circular de noche.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|Río Negro: ripio poceado, pesado por acumulación de barro y sectores congelados. Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por veda invernal.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Tránsito pesado constante. Calzada mojada, desvíos por obras de pavimentación en sector Cortaderas y acumulación de barro en banquinas.
|Circular a velocidad reducida y luces bajas encendidas.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada con barro acumulado en banquinas y heladas duras matinales. Precaución por agua acumulada en badenes tras precipitaciones.
|Extremar cuidado en vehículos livianos al cruzar badenes.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Tramos sin pavimentar poceados y con barro. Nieve y placas de hielo en sectores de Primeros Pinos y acceso a Batea Mahuida.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Tramos de ripio con barro y pozos. Formación de hielo por heladas en la Cuesta de Rahue y desvíos por obras de asfalto.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio poceada con sectores pesados de barro y escarcha congelada.
|Portación obligatoria de cadenas. No circular de noche.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este martes 28 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|🟡 HABILITADO con extrema precaución
|Operativo en horario de invierno (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda por precipitaciones de lluvia y aguanieve, con riesgo de congelamiento en cotas altas. Riego salino constante.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 19:00 hs. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 20:00 hs. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).
|Portación obligatoria de cadenas.
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