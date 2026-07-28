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Temporal de nieve en la cordillera: así están las rutas de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, martes 28 de julio

Vialidad Nacional informó el cierre temporal de Pino Hachado y actualizó el estado de Cardenal Samoré, entre otros. También detalló cuáles son las rutas cordilleranas habilitadas e inhabilitadas.

Redacción

Por Redacción

Rutas de Neuquén y Río complicadas por la nieve. Foto: archivo.

Rutas de Neuquén y Río complicadas por la nieve. Foto: archivo.

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este martes, a diferencia de los pasos fronterizos, que comenzaron la jornada con mayores complicaciones.

Vialidad Nacional solicitó extremar las precauciones en el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas y a la presencia de hielo o nieve sobre la calzada.

Cierre temporal de Pino Hachado

La jornada arrancó con complicaciones en Pino Hachado. Vialidad Nacional informó a las 7:55 el cierre preventivo de este paso a Chile debido a la presencia de hielo en la calzada, viento blanco y baja adherencia. Se espera un nuevo reporte a las 10.30 para informar cómo continuará la jornada.

El estado de rutas cordilleranas

De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.

A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:

Ruta / JurisdicciónTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones PrincipalesRequisito / Recomendación
Ruta Nacional 40El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Chos Malal🟡 Habilitada con extrema precauciónLluvias intensas y nevadas persistentes en cotas altas; asfalto resbaladizo, riesgo de desprendimiento de rocas (zona Chapelco/Siete Lagos) y acumulación de nieve hacia el sur.Portación obligatoria de cadenas. Evitar traslados no urgentes hacia Chubut.
Ruta Nacional 237Arroyito – Piedra del Águila – Empalme RN 40🟡 Habilitada con precauciónOperativa tras cortes preventivos recientes. Densos bancos de niebla matinales, calzada húmeda por riego de sal salina y heladas severas.Portación obligatoria de cadenas. Extremar precaución en puentes y zonas sombrías.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré🟡 Habilitada con extrema precauciónOperativa en horario del paso (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda con aguanieve y riesgo de congelamiento en cotas elevadas.Portación obligatoria de cadenas metálicas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino Hachado🟡 Habilitada con extrema precauciónHabilitación tras despeje pesado de nieve e hielo acumulado en alta montaña. Tramos con baja adherencia y equipos operando.Portación obligatoria de cadenas. Tránsito sujeto a ventanas climáticas.
Ruta Nacional 23Línea Sur (Pilcaniyeu – Jacobacci – Dina Huapi)🟡 Restringida a pesados / Livianos con precauciónRestricción preventiva para transporte pesado. Habilitada únicamente para vehículos livianos con aplicación constante de riego salino sobre la traza.Portación obligatoria de cadenas. No circular de noche.
Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)🟡 Transitable con precaución / Cierre en PichachénRío Negro: ripio poceado, pesado por acumulación de barro y sectores congelados. Neuquén: tramo hacia Paso Pichachén inhabilitado por veda invernal.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7 (Neuquén)Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces🟡 Transitable con precauciónTránsito pesado constante. Calzada mojada, desvíos por obras de pavimentación en sector Cortaderas y acumulación de barro en banquinas.Circular a velocidad reducida y luces bajas encendidas.
Ruta Provincial 5 (Neuquén)Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)🟡 Transitable con precauciónCalzada con barro acumulado en banquinas y heladas duras matinales. Precaución por agua acumulada en badenes tras precipitaciones.Extremar cuidado en vehículos livianos al cruzar badenes.
Ruta Provincial 13 (Neuquén)Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma🟡 Transitable con precauciónTramos sin pavimentar poceados y con barro. Nieve y placas de hielo en sectores de Primeros Pinos y acceso a Batea Mahuida.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 23 (Neuquén)Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán🟡 Transitable con precauciónTramos de ripio con barro y pozos. Formación de hielo por heladas en la Cuesta de Rahue y desvíos por obras de asfalto.Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
Ruta Provincial 63 (Neuquén)Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia🟡 Transitable con extrema precauciónCalzada de ripio poceada con sectores pesados de barro y escarcha congelada.Portación obligatoria de cadenas. No circular de noche.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este martes 28 de julio de 2026:

Paso FronterizoRuta / UbicaciónEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)🟡 HABILITADO con extrema precauciónOperativo en horario de invierno (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda por precipitaciones de lluvia y aguanieve, con riesgo de congelamiento en cotas altas. Riego salino constante.Portación obligatoria de cadenas metálicas.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 19:00 hs. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 20:00 hs. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).Portación obligatoria de cadenas.

Temas

Estado de rutas

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas de Neuquén y Río Negro se encuentran mayormente transitables este martes, a diferencia de los pasos fronterizos, que comenzaron la jornada con mayores complicaciones.

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