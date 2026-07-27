El clima extremo paraliza el tránsito internacional: más de 500 camiones varados en Neuquén

Hay 230 camiones varados en Las Lajas y 270 en Zapala. Foto: Archivo.

Tras el corte total de la Ruta Nacional 242 y el cierre del Paso Internacional Pino Hachado por las condiciones climáticas extremas en la alta montaña, más de 500 camiones quedaron varados en diferentes puntos de la provincia.

El jefe de Tránsito Rural de Las Lajas, Gustavo Herrera, informó a Diario RÍO NEGRO que, debido al cierre total del Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza, varios camiones están llegando a la localidad.

Dónde se encuentran varados los camiones

«En Pino Hachado quedaron 20 camiones para tramitar que quedaron allá anoche. Y hoy nosotros tenemos 230 camiones en Las Lajas que están a la espera de la habilitación del paso. Hay retenes en Zapala, retenes en Cutral Co y retén en Arroyito», detalló Herrera.

Además, precisó que en Zapala hay 270 camiones a la espera de la reapertura del paso fronterizo. En cuanto a la situación en Las Lajas, explicó el operativo que se desarrolla entre el municipio y la aduana.

«Se le da (al camionero) un número de llegada, se los agrega a un grupo de WhatsApp y, cuando la aduana nos habilita un cupo de camiones, nosotros los sacamos, y liberamos para que vayan para allá«.

Las autoridades viales instan a extremar las precauciones ante la presencia de asfalto mojado, hielo y bancos de niebla espesa que complican la visibilidad en varios puntos de Neuquén.

Pino Hachado: habilitaron el tránsito con precaución

Vialidad nacional anunció la apertura del Paso Internacional Pino Hachado a partir de las 12 para todo tipo de vehículos con extrema precaución y exige la portación obligatoria de cadenas para nieve.

El reporte oficial de las 10:55 hs advierte por calzada con hielo en sectores, viento, baja adherencia, presencia de animales sueltos y posible caída de rocas en el kilómetro 48.