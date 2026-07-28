Frío polar en la Patagonia: hasta cuándo sigue el temporal de nieve en la cordillera y qué pasa con la lluvia en el Alto Valle

Desde la semana pasada, la Patagonia experimenta un cambio de aire que está afectando a Neuquén y Río Negro. La zona norte afronta distintos fenómenos meteorológicos de manera simultánea, como intensas nevadas, lluvias y, en ciertos sectores, fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 28 de julio la cordillera se prepara para otro día de alerta por nieve acompañada de precipitaciones. Mientras tanto, el Alto Valle -si bien no está bajo alerta- tendrá una jornada marcada por el regreso de la lluvia, aunque se prevé de manera más leve que la registrada el domingo.

Hasta cuándo sigue el temporal de nieve en la cordillera

El temporal de nieve, según el organismo nacional, se mantendrá vigente todo este martes. La intensidad aflojará recién por la tarde y se espera una leve mejoría hacia la noche.

Mientras continúa la alerta, se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas altas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superadas de forma puntual.

Según el pronóstico, en ciudades como Bariloche y Villa La Angostura las temperaturas alcanzarán una máxima de 5°C y mínimas de entre -3°C y -2°C. Durante la primera mañana se prevén nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40 y el 70%.

Hacia la tarde, las lluvias y nevadas continuarán, aunque la posibilidad descenderá al 10-40%. El cielo permanecerá nublado durante todo el martes y, por la noche, las chances de agua y nieve disminuirán, pero sin desaparecer por completo.

Qué pasa con la lluvia en el Alto Valle: el pronóstico del tiempo

En el Alto Valle, las precipitaciones que comenzaron cerca de la medianoche van a continuar. Según el pronóstico del tiempo, las temperaturas se mantendrán, en líneas generales, entre los 7 °C y los 14 °C.

Si bien no se espera un clima excesivamente frío, las lluvias aportarán a una sensación térmica fresca.

Durante la mañana, ciudades como Neuquén y Roca serán escenario de precipitaciones aisladas, una condición que se mantendrá por la tarde, sumada a ráfagas de viento de hasta 41 km/h.

Hacia la noche, la probabilidad de agua se ubicará entre el 10 % y el 40 %, mientras que la intensidad del viento comenzará a disminuir.