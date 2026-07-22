Nieve y hielo en las rutas de la Patagonia: el paso a paso definitivo para colocar las cadenas y no quedar varado
Un fuerte frente frío y la acumulación de hielo inhabilitaron el cruce fronterizo por la Ruta 242. Vialidad Nacional mantiene la portación obligatoria de cadenas en todas las rutas del sur durante las vacaciones de invierno.
Un inicio de jornada helado e inestable complica el tránsito en todo el sur argentino. Vialidad Nacional confirmó el cierre temporal del Paso Internacional Pino Hachado debido a la severa acumulación de nieve, congelamiento sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento en la alta montaña. Maquinaria pesada opera contra reloj en la zona y las autoridades adelantaron un nuevo reporte técnico hacia las 12:30 para determinar si es posible la reapertura este miércoles 22 de julio.
En pleno auge de las vacaciones de invierno, el impacto de las bajas temperaturas, la niebla espesa y las precipitaciones alteran de forma permanente la tracción en los corredores más transitados: la Ruta 40 (Siete Lagos y Bariloche-El Bolsón), la Ruta 237, la Ruta 231 (Cardenal Samoré) y la Ruta 23 en la Línea Sur.
Llevar cadenas en el baúl no alcanza: saber instalarlas en medio de la nieve es la diferencia entre continuar viaje o quedar varado a la intemperie.
Paso a paso: cómo colocar las cadenas correctamente
A través del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), las autoridades recordaron la regla de oro: las cadenas siempre deben colocarse en las ruedas del eje de tracción (delanteras para tracción delantera, traseras para tracción trasera y prioritariamente delanteras en vehículos 4×4).
Seguí esta guía rápida de 6 pasos antes de ingresar a un tramo congelado:
- Buscá un lugar seguro: Estacioná el vehículo en una zona plana, fuera de la calzada principal, encendé las luces de emergencia (balizas) y colocá el freno de mano.
- Presentá la cadena: Extendé las cadenas en el suelo, sobre la banda de rodadura del neumático, verificando de forma centrada que no haya eslabones enredados.
- Orientación de ganchos: Asegurate de que los ganchos de metal y los cierres queden mirando hacia afuera (contra la cubierta), evitando rozar o dañar la goma.
- Avanzá unos centímetros: Subí al vehículo y rodá lentamente hacia adelante un par de metros hasta que la rueda pise y apoye sobre los eslabones.
- Uní y ajustá los extremos: Envolvé la rueda completando la vuelta manualmente, enganchá los extremos internos y externos, y ajustá con firmeza los tensores.
- Retensado final: Recorré unos 50 o 100 metros a velocidad muy baja, detente y volvé a tensarlas para eliminar cualquier juego sobrante (salvo que utilices modelos autotensables).
Cómo están las rutas este miércoles 22 de julio en la Patagonia
|Ruta Nacional
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado Oficial
|Condiciones Clave
|Ruta 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🔴 INHABILITADA
|Nieve acumulada, hielo y ráfagas. Equipos operando.
|Ruta 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos
|🟢 Transitabilidad extrema
|Calzada húmeda por riego de sal, niebla y riesgo de hielo.
|Ruta 237
|Arroyito – Piedra del Águila – RN 40
|🟢 Transitable con precaución
|Niebla espesa, visibilidad reducida y hielo en puentes.
|Ruta 231
|Empalme RN 40 – Cardenal Samoré
|🟢 Habilitado (9 a 19 hs)
|Calzada húmeda con heladas en zonas altas.
|Ruta 23
|Pilcaniyeu – Jacobacci (Línea Sur)
|🟢 Transitable con precaución
|Barro en desvíos de obra y riego salino por heladas.
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