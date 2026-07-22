Nieve y hielo en las rutas de la Patagonia: el paso a paso definitivo para colocar las cadenas y no quedar varado

Un inicio de jornada helado e inestable complica el tránsito en todo el sur argentino. Vialidad Nacional confirmó el cierre temporal del Paso Internacional Pino Hachado debido a la severa acumulación de nieve, congelamiento sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento en la alta montaña. Maquinaria pesada opera contra reloj en la zona y las autoridades adelantaron un nuevo reporte técnico hacia las 12:30 para determinar si es posible la reapertura este miércoles 22 de julio.

En pleno auge de las vacaciones de invierno, el impacto de las bajas temperaturas, la niebla espesa y las precipitaciones alteran de forma permanente la tracción en los corredores más transitados: la Ruta 40 (Siete Lagos y Bariloche-El Bolsón), la Ruta 237, la Ruta 231 (Cardenal Samoré) y la Ruta 23 en la Línea Sur.

Llevar cadenas en el baúl no alcanza: saber instalarlas en medio de la nieve es la diferencia entre continuar viaje o quedar varado a la intemperie.

Paso a paso: cómo colocar las cadenas correctamente

A través del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), las autoridades recordaron la regla de oro: las cadenas siempre deben colocarse en las ruedas del eje de tracción (delanteras para tracción delantera, traseras para tracción trasera y prioritariamente delanteras en vehículos 4×4).

Seguí esta guía rápida de 6 pasos antes de ingresar a un tramo congelado:

Buscá un lugar seguro: Estacioná el vehículo en una zona plana, fuera de la calzada principal, encendé las luces de emergencia (balizas) y colocá el freno de mano. Presentá la cadena: Extendé las cadenas en el suelo, sobre la banda de rodadura del neumático, verificando de forma centrada que no haya eslabones enredados. Orientación de ganchos: Asegurate de que los ganchos de metal y los cierres queden mirando hacia afuera (contra la cubierta), evitando rozar o dañar la goma. Avanzá unos centímetros: Subí al vehículo y rodá lentamente hacia adelante un par de metros hasta que la rueda pise y apoye sobre los eslabones. Uní y ajustá los extremos: Envolvé la rueda completando la vuelta manualmente, enganchá los extremos internos y externos, y ajustá con firmeza los tensores. Retensado final: Recorré unos 50 o 100 metros a velocidad muy baja, detente y volvé a tensarlas para eliminar cualquier juego sobrante (salvo que utilices modelos autotensables).

Cómo están las rutas este miércoles 22 de julio en la Patagonia

Ruta Nacional Tramo Principal / Enfoque Estado Oficial Condiciones Clave Ruta 242 Las Lajas – Paso Pino Hachado 🔴 INHABILITADA Nieve acumulada, hielo y ráfagas. Equipos operando. Ruta 40 El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos 🟢 Transitabilidad extrema Calzada húmeda por riego de sal, niebla y riesgo de hielo. Ruta 237 Arroyito – Piedra del Águila – RN 40 🟢 Transitable con precaución Niebla espesa, visibilidad reducida y hielo en puentes. Ruta 231 Empalme RN 40 – Cardenal Samoré 🟢 Habilitado (9 a 19 hs) Calzada húmeda con heladas en zonas altas. Ruta 23 Pilcaniyeu – Jacobacci (Línea Sur) 🟢 Transitable con precaución Barro en desvíos de obra y riego salino por heladas.

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