Bariloche ya es una postal de invierno: qué actividades ofrece la montaña

Las intensas nevadas de la última semana en Bariloche cambiaron el pulso de la temporada que, según los empresarios turísticos, en julio alcanzó el 85% de ocupación. En las últimas 24 horas, precipitaron 60 centímetros de nieve seca en el sector superior del cerro Catedral lo que permite tener 40 centímetros de nieve pisada; mientras que en la base, hay 70 centímetros de nieve pisada, con la incorporación de la nieve técnica.

De esta forma, se habilitaron unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. El play park estuvo operativo con las magic carpet y la telesilla séxtuple. Y de manera condicional por las condiciones climáticas ayer funcionaron las telesillas Punta Nevada, Lynch, La Hoya, Centro, Princesita, Ciprés y Ñire.

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

«Hasta el 8 de agosto vamos a tener nevadas intermitentes, casi constantes, lo que va a fluctuar entre llovizna y nieve. De los 1.200 metros para arriba, acumulará una buena cantidad. De modo que esperamos un agosto espectacular«, sintetizó Víctor Katz, integrante de la comisión directiva de la Asociación Civil de Profesionales de la Enseñanza del Esquí y Snowboard Independientes. Consideró que con el Mundial de Fútbol y la nieve que no llegaba hasta ahora, «las consultas estaban stand by y el movimiento era moderado, aunque ya se intensificó».

Las últimas nevadas, valoró, permitieron crear un buen manto, «con profundidad suficiente para que no haya piedras». Estimó que esto hará que mucha gente defina su viaje a último momento.

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

Principiantes en el esquí envalentonados

En la base del cerro, se escucha principalmente portugués y quienes toman clases en ese sector son los principiantes. También hay muchas familias porteñas que, por estos días, disfrutan del receso escolar. «Como en Las Leñas nevó una semana antes, hubo mucha gente que eligió ese destino, pero ahora con las imágenes de esta nevada en Bariloche, la gente volvió a preguntar. Podríamos decir que la temporada comienza hoy«, aseveró Katz optimista.

Destacó que, por lo general, la proporción de esquí es mayor a la de snowboard, un deporte más elegido por el público joven.

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

«El brasileño aprende de cero. Suele tomar dos horas de clase y ya pretenden largarse solo. Eso es típico y hay que tener cuidado. Antes, los principiantes solo podían esquiar en la base, pero hoy con un pase igual para todo el mundo, aprenden un poco y ya se van para arriba. No se dan cuenta que quizás hay bajadas fuerte y hay que tener mucha precaución», advirtió.

A diferencia de julio, mes donde prevalece el público de vacaciones que mezcla principiantes con conocedores del esquí de nivel intermedio, a partir del 10 de agosto comienza a desembarcar en la ciudad el público esquiador más avezado. «Estas personas ya cuentan con el equipo y copan la parte alta de la montaña. En esta época, en cambio, el 70% son clases son principiantes, aquellos que no tienen noción», dijo Katz.

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

Desde esta asociación, la clase de esquí se cobra 80 dólares, la hora, por persona y, 20 dólares más por cada persona que se integra.

Néstor López Dávalos, responsable de la escuela de esquí y snowboard Xtreme, coincidió en que si bien aumentaron las consultas por las clases, la demanda se duplicará en unos días, una vez que el clima se estabilice, «deje de llover y salga el sol».

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

«Lo que tenemos ahora es el turista del día que viene a probar la experiencia de esquí. Hay gente que no entiende que el deporte requiere de un aprendizaje durante un par de días. Muchas veces, la gente piensa que es una excursión más, lo mete en la bolsa con un paseo por Circuito Chico, por San Martín de los Andes y un día para esquiar. Lo cierto es que hay que venir dos o tres veces, al menos, para enganchar», especificó López Dávalos, cuya escuela ofrece una «experiencia de esquí y snowboard completa», desde el traslado al cerro, con la ropa y los equipos, las clases de los instructores y hasta el pase para subir el cerro.

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

«Podés venir en zapatillas y jeans y te vas vestido de esquiador. Lo recomendable es tener cuatro horas de actividad por día -dos con instructor y otras dos por tu cuenta, haciendo la tarea-«, dijo, al tiempo que cuestionó a quienes «catalogan el esquí y el snowboard como una actividad de alto riesgo. No es verdad. Lo que sucede es que muchos no saben, suben como si nada y así lo transforman en una actividad peligrosa. Hay que seguir ciertos pasos, hay que conocer».

En Xtreme, una clase de horas, sin la ropa aunque con las tablas y las botas, alcanza los 160 mil pesos, «el mismo valor del pase».

El cerro Catedral habilitó unas 20 pistas y caminos de distintos niveles de esquí. Foto: Chino Leiva

Un parque invernal a muy pocos kilómetros del centro de Bariloche

La cumbre del cerro Otto acumuló entre 50 y 60 centímetros de nieve. Desde el kilómetro 5 de la avenida Pioneros, parten las góndolas del teleférico Cerro Otto hasta la estación superior, donde se realizan todo tipo de actividades.

Cada día, alrededor de las 10, se publica la condición de operatividad del medio que depende del clima. Por eso, no se trabaja con reservas.

La tarifa incluye el traslado -ida y vuelta- desde el centro, el ascenso y descenso en teleférico, el ingreso a galería de arte, a la confitería giratoria y al patio panorámico con plaza de juegos infantiles. Hay caminatas guiadas por el complejo, caminatas con raquetas -que duran 40 minutos, con guía y no requiere experiencia previa-, una pista de trineo para adultos, con tres bajadas y una pista de trineo para niños (una hora de permanencia).

Las cinco pistas del cerro Otto

Con las recientes nevadas que acumularon unos 30 centímetros de nieve, el complejo Piedras Blancas también en el cerro Otto está operativo al 100%, con las dos aerosillas que aglutinan cuatro pistas de trineos -de unos 900 metros de largos con varias curvas- y una pista magic carpet (cinta transportadora eléctrica que permite a los visitantes subir de pie hacia la cima de una pendiente), recta de 120 metros.

«Somos un parque de recreación invernal para toda la familia«, sintetizó Luciano Stella, gerente general de Piedras Blancas. Celebró que las recientes nevadas les permitieron habilitar el tubing (deslizamiento a gran velocidad por pistas de nieve acondicionadas, sentados o recostados dentro de un flotador o cámara neumática gigante) y las pistas de donas que tienen entre 800 y 1000 metros, con seductoras curvas.

Piedras Blancas está a solo siete kilómetros del centro de Bariloche. Foto: gentileza

También se habilitó el zipline que simula un aladelta (una especie de tirolesa que permite deslizarse por un cable suspendido en el aire). «Se sube por la silla y se baja hasta la base del complejo en dos tramos: uno de 450 metros y otro, de casi 1000 metros. También habilitamos el snow zafari, un paseo familiar en un vehículo preparado para la nieve que arrastra un trineo por un bosque nevado donde la gente se saca fotos y luego regresa», explicó Stella.

Por otro lado, el complejo puso en marcha una pista infantil para niños de 1 a 4 años en la parte superior de la montaña a fin de que este público no comparta la pista con los adultos.

Piedras Blancas está a solo siete kilómetros del centro de Bariloche. Foto: gentileza

En otro sector de ese complejo, en el «winter park», hay una escuela de esquí para principiantes con la magic carpet de 120 metros y una pista un poco más empinada, con un poma (un medio de elevación de arrastre)

«Estamos a escasos 7 kilómetros del centro de Bariloche y en media hora, desde el centro, estás arriba en el complejo. La gente, además, tiene la posibilidad de adquirir un combo con descuento para combinar diferentes actividades», indicó Stella.

El complejo Piedras Blancas está operativo desde fines de junio, aunque con nieve artificial creada por el sistema de cañones. Las últimas nevadas permitieron abrir todas las actividades del complejo. «El año pasado pudimos trabajar con una sola pista gracias a la fabricación de nieve. Este año, desde hace tres días, pusimos operativas las tres pistas. Tiene capacidad entre 1200 y 1500 personas por día y, en agosto alrededor de 1000 estudiantes egresados a diario«, resumió.

El pase incluye dos tiradas en Magic Carpet y cuatro en las pistas y cuesta 110 mil pesos por persona. Hay descuentos al combinar diferentes actividades.