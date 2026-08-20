¿Últimos días de invierno? El Alto Valle anticipa otro día de sol y viento mientras la cordillera se prepara para la lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico e informó otro ascenso de la temperatura. Mirá lo que se espera este 20 de agosto en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche y Villa La Angostura.
Los días helados quedaron atrás ante un nuevo cambio de clima que trajo temperaturas de hasta 20°C al norte de la Patagonia. Según la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este 20 de agosto el termómetro en el Alto Valle volverá a superar los 15°C, mientras que en la cordillera la mínima no descenderá de los 0 °C.
Sin embargo, el viento será un factor determinante en algunas regiones de Neuquén y Río Negro, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, acompañado también por precipitaciones.
El pronóstico del tiempo del Alto Valle y Viedma
Como se mencionó, el Alto Valle no registra alertas meteorológicas, pero la jornada de este miércoles estará dominada por un notable ascenso térmico, con una temperatura máxima de 17°C y una mínima nocturna de 11°C.
El organismo nacional indicó que no se esperan mayores complicaciones por precipitaciones pero si habrá interferencia del viento, ya que sobre este último pronosticaron ráfagas con velocidades de hasta 50 km/h. No se descarta que la situación pueda cambiar con el transcurso del día.
Este es el pronóstico detallado para Roca y Neuquén capital:
- General Roca:
Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 9°C con vientos de 23 – 31 km/h.
Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Noche: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 11°C con vientos de 23 – 31 km/h.
- Neuquén:
Mañana: Algo nublado con un 0% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 10°C con vientos de 13 – 22 km/h. Ráfagas de 50 km/h.
Tarde: Algo nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 17°C con vientos de 13 – 22 km/h. Ráfagas de 32 km/h.
Noche: Mayormente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 11°C con vientos de 13 – 22 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
Por su parte, en la cordillera de Río Negro y la región sur de Neuquén se espera una máxima de 9°C. En tanto la mínima se ubicará en 2°C.
El viento tendrá menor actividad, pero en contraste aumentaron las probabilidades de precipitaciones.
Te contamos cuáles serán las condiciones en Bariloche y Villa La Angostura:
- Bariloche:
Mañana: Lluvias y nevadas con un 70 – 100% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con un 40 – 70% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 9°C con vientos de 23 – 31 km/h.
Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h.
- Villa La Angostura:
Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 6°C con vientos de 13 – 22 km/h.
Tarde: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura alcanzará los 9°C con vientos de 23 – 31 km/h.
Noche: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. La temperatura será de 2°C con vientos de 13 – 22 km/h.
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